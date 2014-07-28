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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1607160816091610
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 23:25

  freeze написав:
Alex2007 написав:П.С. Короче, зря заходил на форум, сделал себе нервы на ночь глядя.


У меня какое то чувство из раздела интуиции, что конец падения доллара уже совсем рядом. Проверим


Хотелось бы чтоб уже настала нормализация курса. Мне хоть сдавать и не надо, но бесят текущие котировки, "просадка" и неопределенность. :?
п.с. На недельном таймфрейме на графике уже идет жесткая перекупленность гривни. А вот по месячному - теоретически есть еще куда падать. :shock:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 23:38

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Alex2007 написав:
  freeze написав:
Alex2007 написав:П.С. Короче, зря заходил на форум, сделал себе нервы на ночь глядя.


У меня какое то чувство из раздела интуиции, что конец падения доллара уже совсем рядом. Проверим


Хотелось бы чтоб уже настала нормализация курса. Мне хоть сдавать и не надо, но бесят текущие котировки, "просадка" и неопределенность. :?
п.с. На недельном таймфрейме на графике уже идет жесткая перекупленность гривни. А вот по месячному - теоретически есть еще куда падать. :shock:


Пусть знатоки кидают в меня тапками, но происходящее напоминает мне иррационального индейца из произведений Костаньеды.
Не может курс укрепляться при невыполнении бюджета, отрицательном балансе, падении промпроизводства и отсутствии реальных инвестиций в экономику.
Если все держится на пирамиде ОВГЗ, переводах заробитчан и удачном урожае подсолнечника, то происходящее мне напоминает Дурдом солнышко во главе с лже-доцентом Гончаруком.
Из ТГ:
Объяснения Гончарука почему не падают цены, когда укрепляется гривна, в точности повторяют старый советский анекдот:
Почему в магазинах нет мяса?
Мы идем к коммунизму семимильными шагами, скот за нами не поспевает.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 11:50

... за крок до перевороту думок ©

.... цікава річ, що всі розуміють(і я - теж ;) ), що явно з курсом "щось не те", і більшість думає, що от-от "пружина вистрілить", але!!!
- але чомусь, тут лише деякі, гребуть доляри на всю вільну гривню, а більшість в нерозумінні того, що відбуваються..... або СКИДАЮТЬ доляр, або просто панікують, незнаючи що робити?!

- чому так, якщо більшість "бачить явну пружину", але НЕ ГРЕБЕ ДОЛЯРИ НА ВСІ!?????

- скажете, що не знати, до якого рівня впадемо..... - так пох, до якого рівня, якщо потім - однозначний профіт при курсі 27-30-40!!!

- чи правна знаходиться поруч? ;) - і БІЛЬШІСТЬ РОЗУМІЄ, що курс може значно і НЕ вирости найближчим пів-року-рік?! ;)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 20:09

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Коеф.паритету вже й за минулі роки йшов до критичних значень:
Коеф.паритету країн світу за 2015р. Новий "рекорд" України.
А цього року – буде і поготів...

Тобто – вже є підстави для зриву курсу, падіння номінального ВВП і вирішення проблеми "варантів"...
Навіть розвинуті ж країни світу наввипередки опускають власні валюти для здобуття торг.переваг. А тут ми ще й на виплатах держ.боргу могли би зекономити...

Важко уявити, що вся суч.влада в Україні вирішила підіграти іноземним позичальникам і штучно підіймає гривню...
Які ж то мали би бути "відкати"!?
Чи який компромат!??

Але хто знає інше пояснення всій цій ситуації!?

І як довго українці дозволять себе доїти держборгами в "посиленому режимі"!?
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 22:34

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Прогнозування курсу втрачає свій сенс, бо ми не знаємо, де те кимось заплановане дно.
Поступове зміцнення гривні триває вже десь 9 місяців без зміни тренду і мені здається, що це все дійство подовжиться і в наступному році, і де буде те дно ?
Тому далі не буду приймати участь в прогнозуванні курсу, бо це вже не прогнозування, а гра в якусь вгадайку.
Тим паче мені вже час повертатися до Польщі, де долари мають більш платіжну спроможність ніж в Україні. :)
Всім добра!
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