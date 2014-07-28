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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Сер 11 гру, 2019 23:25
freeze написав:
Alex2007 написав:П.С. Короче, зря заходил на форум, сделал себе нервы на ночь глядя.
У меня какое то чувство из раздела интуиции, что конец падения доллара уже совсем рядом. Проверим
Хотелось бы чтоб уже настала нормализация курса. Мне хоть сдавать и не надо, но бесят текущие котировки, "просадка" и неопределенность.
п.с. На недельном таймфрейме на графике уже идет жесткая перекупленность гривни. А вот по месячному - теоретически есть еще куда падать.
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Alex2007
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Додано: Сер 11 гру, 2019 23:38
Alex2007 написав: freeze написав:
Alex2007 написав:П.С. Короче, зря заходил на форум, сделал себе нервы на ночь глядя.
У меня какое то чувство из раздела интуиции, что конец падения доллара уже совсем рядом. Проверим
Хотелось бы чтоб уже настала нормализация курса. Мне хоть сдавать и не надо, но бесят текущие котировки, "просадка" и неопределенность.
п.с. На недельном таймфрейме на графике уже идет жесткая перекупленность гривни. А вот по месячному - теоретически есть еще куда падать.
Пусть знатоки кидают в меня тапками, но происходящее напоминает мне иррационального индейца из произведений Костаньеды.
Не может курс укрепляться при невыполнении бюджета, отрицательном балансе, падении промпроизводства и отсутствии реальных инвестиций в экономику.
Если все держится на пирамиде ОВГЗ, переводах заробитчан и удачном урожае подсолнечника, то происходящее мне напоминает Дурдом солнышко во главе с лже-доцентом Гончаруком.
Из ТГ:
Объяснения Гончарука почему не падают цены, когда укрепляется гривна, в точности повторяют старый советский анекдот:
Почему в магазинах нет мяса?
Мы идем к коммунизму семимильными шагами, скот за нами не поспевает.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Чет 12 гру, 2019 11:50
.... цікава річ, що всі розуміють(і я - теж
), що явно з курсом "щось не те", і більшість думає, що от-от "пружина вистрілить", але!!!
- але чомусь, тут лише деякі, гребуть доляри на всю вільну гривню, а більшість в нерозумінні того, що відбуваються..... або СКИДАЮТЬ доляр, або просто панікують, незнаючи що робити?!
- чому так, якщо більшість "бачить явну пружину", але НЕ ГРЕБЕ ДОЛЯРИ НА ВСІ!?????
- скажете, що не знати, до якого рівня впадемо..... - так пох, до якого рівня, якщо потім - однозначний профіт при курсі 27-30-40!!!
- чи правна знаходиться поруч?
- і БІЛЬШІСТЬ РОЗУМІЄ, що курс може значно і НЕ вирости найближчим пів-року-рік?!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Чет 12 гру, 2019 20:09
Коеф.паритету вже й за минулі роки йшов до критичних значень:Коеф.паритету країн світу за 2015р. Новий "рекорд" України.
А цього року – буде і поготів...
Тобто – вже є підстави для зриву курсу, падіння номінального ВВП і вирішення проблеми "варантів"...
Навіть розвинуті ж країни світу наввипередки опускають власні валюти для здобуття торг.переваг. А тут ми ще й на виплатах держ.боргу могли би зекономити...
Важко уявити, що вся суч.влада в Україні вирішила підіграти іноземним позичальникам і штучно підіймає гривню...
Які ж то мали би бути "відкати"!?
Чи який компромат!??
Але хто знає інше пояснення всій цій ситуації!?
І як довго українці дозволять себе доїти держборгами в "посиленому режимі"!?
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
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Bobua
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Додано: Чет 12 гру, 2019 22:34
Прогнозування курсу втрачає свій сенс, бо ми не знаємо, де те кимось заплановане дно.
Поступове зміцнення гривні триває вже десь 9 місяців без зміни тренду і мені здається, що це все дійство подовжиться і в наступному році, і де буде те дно ?
Тому далі не буду приймати участь в прогнозуванні курсу, бо це вже не прогнозування, а гра в якусь вгадайку.
Тим паче мені вже час повертатися до Польщі, де долари мають більш платіжну спроможність ніж в Україні.
Всім добра!
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sinus
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 07:37
Alex2007 написав: freeze написав:
Alex2007 написав:П.С. Короче, зря заходил на форум, сделал себе нервы на ночь глядя.
У меня какое то чувство из раздела интуиции, что конец падения доллара уже совсем рядом. Проверим
Хотелось бы чтоб уже настала нормализация курса. Мне хоть сдавать и не надо, но бесят текущие котировки, "просадка" и неопределенность.
п.с. На недельном таймфрейме на графике уже идет жесткая перекупленность гривни. А вот по месячному - теоретически есть еще куда падать.
вот насмешили...про недельный тайфрейм
вы серьезно?
кстати о нервах...относитесь к курсу индифферентно и будет вам счастье
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 07:39
Долярчик написав:
.... цікава річ, що всі розуміють(і я - теж
), що явно з курсом "щось не те", і більшість думає, що от-от "пружина вистрілить", але!!!
- але чомусь, тут лише деякі, гребуть доляри на всю вільну гривню, а більшість в нерозумінні того, що відбуваються..... або СКИДАЮТЬ доляр, або просто панікують, незнаючи що робити?!
- чому так, якщо більшість "бачить явну пружину", але НЕ ГРЕБЕ ДОЛЯРИ НА ВСІ!?????
- скажете, що не знати, до якого рівня впадемо..... - так пох, до якого рівня, якщо потім - однозначний профіт при курсі 27-30-40!!!
- чи правна знаходиться поруч?
- і БІЛЬШІСТЬ РОЗУМІЄ, що курс може значно і НЕ вирости найближчим пів-року-рік?!
все банальней...просто нет гривны...ни у кого (кроме вас)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 07:48
Bobua написав:
Але хто знає інше пояснення всій цій ситуації!?
І як довго українці дозволять себе доїти держборгами в "посиленому режимі"!?
ситуация такая...нет плана развития страны (хотя бы на 10 лет)...каждый год латают дыры в бюджете за счет заимствования (при том в кабмине (Гройсмана, Гончарука) даже радуются как дети, что удается впарить ОВГЗ), все "играют без нот, постоянный экспромт"
ведь они знают, что долги будет отдавать другое правительство
на одном сельском хозяйстве, экспорте руды( и др. сырья)-страна будет продолжать жить в бедности, только развитие пром.производств на новейших технологиях...но кто нам даст их (кто рискнет инвестировать в коррумпированную страну (с военным конфликтом)...
так что надо реально радоваться (без шуток), что в городах(и селах) есть свет/газ/тело/продукты, может немного дорог/мостов построят
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 08:16
Эксперты вещающие про "пирамиру ОВГЗ" и долги, а ничего, что долговая нагрузка, и ставки, постовнняо падают? в 2017м долг был 80% ввп сейчас 53%. Никакой пирамиды нет и впомине, на момент.
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DmitryK
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 08:21
DmitryK написав:
Эксперты вещающие про "пирамиру ОВГЗ" и долги, а ничего, что долговая нагрузка, и ставки, постовнняо падают? в 2017м долг был 80% ввп сейчас 53%. Никакой пирамиды нет и впомине, на момент.
Как называется ситуация, когда для отдачи старых и текущих долгов (в т.ч. проценты), - нужно взять в долг ещё столько же, или больше?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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