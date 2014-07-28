DmitryK написав:Эксперты вещающие про "пирамиру ОВГЗ" и долги, а ничего, что долговая нагрузка, и ставки, постовнняо падают? в 2017м долг был 80% ввп сейчас 53%. Никакой пирамиды нет и впомине, на момент.
Как называется ситуация, когда для отдачи старых и текущих долгов (в т.ч. проценты), - нужно взять в долг ещё столько же, или больше?
DmitryK написав:Эксперты вещающие про "пирамиру ОВГЗ" и долги, а ничего, что долговая нагрузка, и ставки, постовнняо падают? в 2017м долг был 80% ввп сейчас 53%. Никакой пирамиды нет и впомине, на момент.
Как называется ситуация, когда для отдачи старых и текущих долгов (в т.ч. проценты), - нужно взять в долг ещё столько же, или больше?