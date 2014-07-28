RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1608160916101611
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 08:25

  Вкладчик1234 написав:
  DmitryK написав:Эксперты вещающие про "пирамиру ОВГЗ" и долги, а ничего, что долговая нагрузка, и ставки, постовнняо падают? в 2017м долг был 80% ввп сейчас 53%. Никакой пирамиды нет и впомине, на момент.

Как называется ситуация, когда для отдачи старых и текущих долгов (в т.ч. проценты), - нужно взять в долг ещё столько же, или больше?

перезаем под меншие проценты (в начале года ставки были 19% сейчас 12-13%).
Вот очень доходчиво Фурса расписал:
https://www.facebook.com/sergey.fursa/posts/3205087776184281
DmitryK
 
Повідомлень: 505
З нами з: 24.05.08
Подякував: 34 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 08:30

  DmitryK написав:
  Вкладчик1234 написав:
  DmitryK написав:Эксперты вещающие про "пирамиру ОВГЗ" и долги, а ничего, что долговая нагрузка, и ставки, постовнняо падают? в 2017м долг был 80% ввп сейчас 53%. Никакой пирамиды нет и впомине, на момент.

Как называется ситуация, когда для отдачи старых и текущих долгов (в т.ч. проценты), - нужно взять в долг ещё столько же, или больше?

перезаем под меншие проценты (в начале года ставки были 19% сейчас 12-13%).
Вот очень доходчиво Фурса расписал:
https://www.facebook.com/sergey.fursa/posts/3205087776184281

Да не совсем "перезаём".
Переход из относительно дешевых валютных долгов, в более дорогие (раза в 2) гривневые
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9951
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6448 раз.
Подякували: 2655 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:37

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

на самом деле, при такой небольшой разнице, лучше иметь как раз гривневые долги. Погоня за меншим % в 2008м людей много чему научила в плане валютных рисков. Ну и опять же, долг к ввп 53% это совсем немного.
DmitryK
 
Повідомлень: 505
З нами з: 24.05.08
Подякував: 34 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:36

DmitryK То, что работает для отдельного домохозяйства, не всегда работает в масштабах страны.
kolyuchy
 
Повідомлень: 391
З нами з: 17.04.14
Подякував: 40 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1608160916101611
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 7558
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 9223
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 5761
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (79550)
13.12.2019 13:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.