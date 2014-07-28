Зе у шоці:
«Вы знаете, ну, во-первых, я в шоке. Что касается статистики. Нам сказал директор завода: с 2009 года один танк построили мы с вами. Один танк. Да, для ВСУ. Один танк с 2009-го года. А статистика такова, что в советское время — 900 танков в год.
Что происходит с нашими предприятиями?» — сказал Владимир Зеленский.
І так на більшості підприємствах воєнки:
в кращому випадку один умовний танк за 10 років,
в гіршому все закрилось нафік чи розрізане на метал, чи випускає різний дріб'язок, як то грати на вікна, забори, запчастини до насосів, пилосмоків і т.п.
Цілі галузі просто вмерли.
Наука вмерла. Науковці давно виїхали.
Звісно, радянські танки нам не потрібні, і літаки радянські не потрібні, і ракети, ми ж мирна сучасна "модерна" країна.
Але ж сади у нас цвітуть і всі землі засіяні,
правда, чомусь, яблука у Польщі дешевші, чим в Україні, а картопля дешевша у Білорусі чи Єгипті, а молочка у Польщі. ПРодовжувати можна нескінченно.
Але гривня найміцніша валюта у світі.
І готелі та ресторани у місті Лева забиті вщент.
І дати в борг Україні вишикувалась черга від Вінниці до Панами.
От така халепа.