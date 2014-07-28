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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1608160916101611
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 08:25

  Вкладчик1234 написав:
  DmitryK написав:Эксперты вещающие про "пирамиру ОВГЗ" и долги, а ничего, что долговая нагрузка, и ставки, постовнняо падают? в 2017м долг был 80% ввп сейчас 53%. Никакой пирамиды нет и впомине, на момент.

Как называется ситуация, когда для отдачи старых и текущих долгов (в т.ч. проценты), - нужно взять в долг ещё столько же, или больше?

перезаем под меншие проценты (в начале года ставки были 19% сейчас 12-13%).
Вот очень доходчиво Фурса расписал:
https://www.facebook.com/sergey.fursa/posts/3205087776184281
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 08:30

  DmitryK написав:
  Вкладчик1234 написав:
  DmitryK написав:Эксперты вещающие про "пирамиру ОВГЗ" и долги, а ничего, что долговая нагрузка, и ставки, постовнняо падают? в 2017м долг был 80% ввп сейчас 53%. Никакой пирамиды нет и впомине, на момент.

Как называется ситуация, когда для отдачи старых и текущих долгов (в т.ч. проценты), - нужно взять в долг ещё столько же, или больше?

перезаем под меншие проценты (в начале года ставки были 19% сейчас 12-13%).
Вот очень доходчиво Фурса расписал:
https://www.facebook.com/sergey.fursa/posts/3205087776184281

Да не совсем "перезаём".
Переход из относительно дешевых валютных долгов, в более дорогие (раза в 2) гривневые
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:37

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

на самом деле, при такой небольшой разнице, лучше иметь как раз гривневые долги. Погоня за меншим % в 2008м людей много чему научила в плане валютных рисков. Ну и опять же, долг к ввп 53% это совсем немного.
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:36

DmitryK То, что работает для отдельного домохозяйства, не всегда работает в масштабах страны.
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:15

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Сегодня закрываем результаты, так как 15.12 воскресенье?
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:26

  SAndriy1 написав:Сегодня закрываем результаты, так как 15.12 воскресенье?

Не, источник то работает всю неделю, мы давно уже вне зависимости от того, выходные или нет оцениваем
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 18:45

Faceless
23.8 на кінець року
yurko81
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 20:38

Нехай 24,03 на кінець року.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 20:46

  Вкладчик1234 написав:

Да не совсем "перезаём".
Переход из относительно дешевых валютных долгов, в более дорогие (раза в 2) гривневые[/quote]
чтобы выровнять -надо опустить гривну в 2 раза
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:23

Зе у шоці:
«Вы знаете, ну, во-первых, я в шоке. Что касается статистики. Нам сказал директор завода: с 2009 года один танк построили мы с вами. Один танк. Да, для ВСУ. Один танк с 2009-го года. А статистика такова, что в советское время — 900 танков в год. Что происходит с нашими предприятиями?» — сказал Владимир Зеленский.

І так на більшості підприємствах воєнки:
в кращому випадку один умовний танк за 10 років,
в гіршому все закрилось нафік чи розрізане на метал, чи випускає різний дріб'язок, як то грати на вікна, забори, запчастини до насосів, пилосмоків і т.п.

Цілі галузі просто вмерли.
Наука вмерла. Науковці давно виїхали.

Звісно, радянські танки нам не потрібні, і літаки радянські не потрібні, і ракети, ми ж мирна сучасна "модерна" країна.

Але ж сади у нас цвітуть і всі землі засіяні,
правда, чомусь, яблука у Польщі дешевші, чим в Україні, а картопля дешевша у Білорусі чи Єгипті, а молочка у Польщі. ПРодовжувати можна нескінченно.

Але гривня найміцніша валюта у світі. :mrgreen:
І готелі та ресторани у місті Лева забиті вщент.
І дати в борг Україні вишикувалась черга від Вінниці до Панами. :mrgreen:
От така халепа. :shock:
Василь-Рівне - в ігнор forever!
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