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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1609161016111612
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 08:28

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Так что, американскую деньгу можно с победой поздравить? ;) вырвал у меня первое место в этапе
А сейчас вот самое интересное - вверх или вниз?
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 09:39

  SAndriy1 написав:А сейчас вот самое интересное - вверх или вниз?

Сейчас (ещё недельку) - вниз.
1. Пока все "мыслят по тренду" и действуют соответственно - сливают валюту
2. Минфин со своими облигами пытается "впрыгнуть в последний вагон", и печатает их "шо немой"
Потом - вверх:
1. Посмотрим что по Привату насудят
2. Что по транзиту
3. Что по "долгам януковича"
4. "Освоение бюджетной гривны в последний день"
5. Нерезы могут на любом негативе развернуться, и их постоянный приток никто не гарантировал
6. С МВФ вышел фактически фейк, а долги платить надо
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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  #<1 ... 1609161016111612
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