Так что, американскую деньгу можно с победой поздравить? вырвал у меня первое место в этапе
А сейчас вот самое интересное - вверх или вниз?
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Додано: Нед 15 гру, 2019 08:28
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Так что, американскую деньгу можно с победой поздравить? вырвал у меня первое место в этапе
А сейчас вот самое интересное - вверх или вниз?
Додано: Нед 15 гру, 2019 09:39
Сейчас (ещё недельку) - вниз.
1. Пока все "мыслят по тренду" и действуют соответственно - сливают валюту
2. Минфин со своими облигами пытается "впрыгнуть в последний вагон", и печатает их "шо немой"
Потом - вверх:
1. Посмотрим что по Привату насудят
2. Что по транзиту
3. Что по "долгам януковича"
4. "Освоение бюджетной гривны в последний день"
5. Нерезы могут на любом негативе развернуться, и их постоянный приток никто не гарантировал
6. С МВФ вышел фактически фейк, а долги платить надо
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 15 гру, 2019 15:43
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