Да не совсем "перезаём".
Переход из относительно дешевых валютных долгов, в более дорогие (раза в 2) гривневые[/quote]
чтобы выровнять -надо опустить гривну в 2 раза
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 20:46
Да не совсем "перезаём".
Переход из относительно дешевых валютных долгов, в более дорогие (раза в 2) гривневые[/quote]
чтобы выровнять -надо опустить гривну в 2 раза
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:23
Зе у шоці:
«Вы знаете, ну, во-первых, я в шоке. Что касается статистики. Нам сказал директор завода: с 2009 года один танк построили мы с вами. Один танк. Да, для ВСУ. Один танк с 2009-го года. А статистика такова, что в советское время — 900 танков в год. Что происходит с нашими предприятиями?» — сказал Владимир Зеленский.
І так на більшості підприємствах воєнки:
в кращому випадку один умовний танк за 10 років,
в гіршому все закрилось нафік чи розрізане на метал, чи випускає різний дріб'язок, як то грати на вікна, забори, запчастини до насосів, пилосмоків і т.п.
Цілі галузі просто вмерли.
Наука вмерла. Науковці давно виїхали.
Звісно, радянські танки нам не потрібні, і літаки радянські не потрібні, і ракети, ми ж мирна сучасна "модерна" країна.
Але ж сади у нас цвітуть і всі землі засіяні,
правда, чомусь, яблука у Польщі дешевші, чим в Україні, а картопля дешевша у Білорусі чи Єгипті, а молочка у Польщі. ПРодовжувати можна нескінченно.
Але гривня найміцніша валюта у світі.
І готелі та ресторани у місті Лева забиті вщент.
І дати в борг Україні вишикувалась черга від Вінниці до Панами.
От така халепа.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
Додано: Нед 15 гру, 2019 08:28
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Так что, американскую деньгу можно с победой поздравить? вырвал у меня первое место в этапе
А сейчас вот самое интересное - вверх или вниз?
Додано: Нед 15 гру, 2019 09:39
Сейчас (ещё недельку) - вниз.
1. Пока все "мыслят по тренду" и действуют соответственно - сливают валюту
2. Минфин со своими облигами пытается "впрыгнуть в последний вагон", и печатает их "шо немой"
Потом - вверх:
1. Посмотрим что по Привату насудят
2. Что по транзиту
3. Что по "долгам януковича"
4. "Освоение бюджетной гривны в последний день"
5. Нерезы могут на любом негативе развернуться, и их постоянный приток никто не гарантировал
6. С МВФ вышел фактически фейк, а долги платить надо
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 15 гру, 2019 15:43
львів 23,42
київ 23,48
одеса 23,43
харків 23,55
дніпро 23,45
вінни 23,55
черні 23,40
запор 23,42
хмель 23,50
Василь-Рівне - в ігнор forever!
Додано: Нед 15 гру, 2019 19:09
Номер 4 - не будет в этом году. Все разводят руками, объемы заказов урезали, обещают на начало года - это означает почти ровное расходование средств в течение года
Додано: Пон 16 гру, 2019 12:21
Додано: Пон 16 гру, 2019 16:30
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Поздравляю победителя и призера)))
Додано: Пон 16 гру, 2019 16:31
Ні. Не схоже. Здається, що все ще гірше, аніж мені думалось...:
Отже, є навіть думка, що ці тупорилі фазани накопичують борг без будь-якої потреби... Просто у збиток нам всім... Ще до того, як настане "друга черга" – час виплати за "варантами"
Хоча... Хтось таки отримує з цього вигоду... Хтось, кому створили умови для випасу на тих непотрібних ОВДП...
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
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