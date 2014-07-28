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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1608160916101611
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 20:46

  Вкладчик1234 написав:

Да не совсем "перезаём".
Переход из относительно дешевых валютных долгов, в более дорогие (раза в 2) гривневые[/quote]
чтобы выровнять -надо опустить гривну в 2 раза
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:23

Зе у шоці:
«Вы знаете, ну, во-первых, я в шоке. Что касается статистики. Нам сказал директор завода: с 2009 года один танк построили мы с вами. Один танк. Да, для ВСУ. Один танк с 2009-го года. А статистика такова, что в советское время — 900 танков в год. Что происходит с нашими предприятиями?» — сказал Владимир Зеленский.

І так на більшості підприємствах воєнки:
в кращому випадку один умовний танк за 10 років,
в гіршому все закрилось нафік чи розрізане на метал, чи випускає різний дріб'язок, як то грати на вікна, забори, запчастини до насосів, пилосмоків і т.п.

Цілі галузі просто вмерли.
Наука вмерла. Науковці давно виїхали.

Звісно, радянські танки нам не потрібні, і літаки радянські не потрібні, і ракети, ми ж мирна сучасна "модерна" країна.

Але ж сади у нас цвітуть і всі землі засіяні,
правда, чомусь, яблука у Польщі дешевші, чим в Україні, а картопля дешевша у Білорусі чи Єгипті, а молочка у Польщі. ПРодовжувати можна нескінченно.

Але гривня найміцніша валюта у світі. :mrgreen:
І готелі та ресторани у місті Лева забиті вщент.
І дати в борг Україні вишикувалась черга від Вінниці до Панами. :mrgreen:
От така халепа. :shock:
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 08:28

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Так что, американскую деньгу можно с победой поздравить? ;) вырвал у меня первое место в этапе
А сейчас вот самое интересное - вверх или вниз?
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 09:39

  SAndriy1 написав:А сейчас вот самое интересное - вверх или вниз?

Сейчас (ещё недельку) - вниз.
1. Пока все "мыслят по тренду" и действуют соответственно - сливают валюту
2. Минфин со своими облигами пытается "впрыгнуть в последний вагон", и печатает их "шо немой"
Потом - вверх:
1. Посмотрим что по Привату насудят
2. Что по транзиту
3. Что по "долгам януковича"
4. "Освоение бюджетной гривны в последний день"
5. Нерезы могут на любом негативе развернуться, и их постоянный приток никто не гарантировал
6. С МВФ вышел фактически фейк, а долги платить надо
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 15:43

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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 19:09

  Вкладчик1234 написав:
  SAndriy1 написав:А сейчас вот самое интересное - вверх или вниз?

Сейчас (ещё недельку) - вниз.
1. Пока все "мыслят по тренду" и действуют соответственно - сливают валюту
2. Минфин со своими облигами пытается "впрыгнуть в последний вагон", и печатает их "шо немой"
Потом - вверх:
1. Посмотрим что по Привату насудят
2. Что по транзиту
3. Что по "долгам януковича"
4. "Освоение бюджетной гривны в последний день"
5. Нерезы могут на любом негативе развернуться, и их постоянный приток никто не гарантировал
6. С МВФ вышел фактически фейк, а долги платить надо

Номер 4 - не будет в этом году. Все разводят руками, объемы заказов урезали, обещают на начало года - это означает почти ровное расходование средств в течение года
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 12:21

Зображення

Поздоровляємо переможців V етапу конкурсу за IV квартал 2019р!

І місце - Долярчикз похибкою трохи більше 15 коп.
ІІ місце - Sandriy 1 з похибкою трохи більше 23 коп.
ІІІ місце - yurko81 з похибкою трохи більше 33 коп.

Прогнози на кінець року приймаються до кінця вівторка
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 16:30

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Поздравляю победителя и призера)))
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 16:31

  prodigy написав:
  Bobua написав:
Але хто знає інше пояснення всій цій ситуації!?

І як довго українці дозволять себе доїти держборгами в "посиленому режимі"!?


ситуация такая...нет плана развития страны (хотя бы на 10 лет)...каждый год латают дыры в бюджете за счет заимствования (при том в кабмине (Гройсмана, Гончарука) даже радуются как дети, что удается впарить ОВГЗ), все "играют без нот, постоянный экспромт"
ведь они знают, что долги будет отдавать другое правительство

на одном сельском хозяйстве, экспорте руды( и др. сырья)-страна будет продолжать жить в бедности, только развитие пром.производств на новейших технологиях...но кто нам даст их (кто рискнет инвестировать в коррумпированную страну (с военным конфликтом)...
так что надо реально радоваться (без шуток), что в городах(и селах) есть свет/газ/тело/продукты, может немного дорог/мостов построят :D



Ні. Не схоже. Здається, що все ще гірше, аніж мені думалось...:
Зображення
Отже, є навіть думка, що ці тупорилі фазани накопичують борг без будь-якої потреби... Просто у збиток нам всім... Ще до того, як настане "друга черга" – час виплати за "варантами" :(
Хоча... Хтось таки отримує з цього вигоду... Хтось, кому створили умови для випасу на тих непотрібних ОВДП... :(
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
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