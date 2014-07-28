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Додано: Пон 16 гру, 2019 23:23
Да, будет встреча Нового Года по 25,50 )))
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Пон 16 гру, 2019 23:23
Додано: Вів 17 гру, 2019 00:33
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
24..
Додано: Вів 17 гру, 2019 00:56
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
23.15
Прямо под Новый год традиционно массовая сдача валюты населением, чтобы весело проводить и весело встретить.
Да и сомневаюсь, что импортеры прямо перед Новым годом будут активничать на межбанке.
Единственная неопределенность - это газовый контракт. Вроде уже высшие лица в Норманди заверили о принципиальной договоренности. Но сегодня говорят был телефонный разговор между Витренко и Миллером на повышенных тонах, закончившийся бросанием трубок без до свидания. Было вроде как понятно, но становится непонятней. Кстати заметили, что Коболев фактически отстранен от газовых переговоров ?
Но думаю, что предстоящая предпраздничная суета оторвет от тревожных мыслей даже если контракт не подпишут.
Кстати намечается еще один интересный моментик. Закон по земле идет очень трудно и совсем не факт, что его примут до Нового года. Но что уже абсолютно точно, что мораторий на продажу продлен не будет. В результате может образоваться юридическое окно возможностей для покупки земли крупными инвесторами.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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