Додано: Вів 17 гру, 2019 00:56

23.15



Прямо под Новый год традиционно массовая сдача валюты населением, чтобы весело проводить и весело встретить.

Да и сомневаюсь, что импортеры прямо перед Новым годом будут активничать на межбанке.



Единственная неопределенность - это газовый контракт. Вроде уже высшие лица в Норманди заверили о принципиальной договоренности. Но сегодня говорят был телефонный разговор между Витренко и Миллером на повышенных тонах, закончившийся бросанием трубок без до свидания. Было вроде как понятно, но становится непонятней. Кстати заметили, что Коболев фактически отстранен от газовых переговоров ?

Но думаю, что предстоящая предпраздничная суета оторвет от тревожных мыслей даже если контракт не подпишут.



Кстати намечается еще один интересный моментик. Закон по земле идет очень трудно и совсем не факт, что его примут до Нового года. Но что уже абсолютно точно, что мораторий на продажу продлен не будет. В результате может образоваться юридическое окно возможностей для покупки земли крупными инвесторами.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.