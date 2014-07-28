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Додано: Вів 17 гру, 2019 19:30
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
1) 23,55 на дату 31/12/2019
2) А так, вцелом, рассматриваю коридор 23.30 - 23.80 на период до конца этого года. Поэтому для таблицы взял середину, как говорится и нашим, и вашим;
повышенную нервозность курса никто не отменял после такого долгого безоткатного падения с конца октября (под елку и оливье обменники в нынешних реалиях вообще могут растянуть спред вплоть до 1 гривны, например, 23-24, хотя нацбанк нарисует например 23.5. )
П.С. Болею за Corpocrator'a
Додано: Вів 17 гру, 2019 19:51
О всезнаючий пане Долярчику, благаємо, та дайте ж нам прогноз на 12 місяців 2020року, (всього на 24 дати), а чи справдиться, і на якому місці ви опинитесь у підсумку, і чи отримаєте медальки, взнаємо наприкінці кожного кварталу 2020.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
Додано: Чет 19 гру, 2019 10:37
О всезнаючий пане Долярчику, благаємо, та дайте ж нам прогноз на 12 місяців 2020року, (всього на 24 дати), а чи справдиться, і на якому місці ви опинитесь у підсумку, і чи отримаєте медальки, взнаємо наприкінці кожного кварталу 2020. [/quote]
Ну что ж вы так?! он в образе
Додано: Чет 19 гру, 2019 18:33
Та просто постфактум, коли закінчується рік і відомо всі курсові перепетії в цьому році, дехто такий розумний, б'є себе копитом в груди, а я знав, а всі інші лошки.
Ну так нехай пан Долярчик доведе, хто він є, наперед, за рік, нехай дасть прогноз, на 24 дати... і побачимо, ху із ху.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
Додано: Чет 19 гру, 2019 21:26
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Он сказал, что больше ставок делать не будет - мелковато для него, вырос! Сейчас развивает инвестиции в В2В - уже 40$ туда влил!
Это серьезные деньги - не до прогнозов
Додано: П'ят 20 гру, 2019 09:50
Ясно.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
Додано: Суб 21 гру, 2019 23:17
Alex2007
Кажуть люди, ну ті, які знають щось, що програма партії хоче дедоларізації пересічних, тому йдемо і в наступному році на зміцнення гривні, кажуть, що зміцнювати будуть до того часу, поки у пересічних долярів не залишиться.
Тобто по тим процентам по ОВДЗ треба ж комусь сплачувати.
Кажуть, думай те.
Додано: Пон 23 гру, 2019 14:37
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Всем привет!
Скопирую сюда свой пост из контекста. Стал редко заходить, т.к. курс последнее время не интересовал. Пока остаюсь при своем мнении что выгоднее работать с гривной. В 2020 все будет так же, но буду осторожнее...
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- как ни странно, в сентябре и октябре после снижения курса на 1грн с 26 до 25 грн отрицательное сальдо торгового баланса улучшилось на 10-15% по сравнению с октябрем 2018 года. Скорее всего временное счастье, конечно
- торговое сальдо хоть и выглядит плохо в целом (-11млрд), однако оно сильно перекрывается поступлениями от "гастарбайтеров". В итоге общее сальдо торгового баланса всего -3.5млрд против, например -16млрд в 2013 году (прямо перед девалом). Сумма в -3.5млрд меня, конечно, смущает, но пока не сильно.
- продажу земли ожидают не раньше октября 2020. При чем закон будет сильно усложнять жизнь покупателям из-за границы. Поэтому можем ожидать какой-то не большой приток валюты разве что от своих же из Кипра. Банки могли бы взять денег у материнских организаций, если бы сочли кредитование на покупку земли прибыльным, но я в этом сомневаюсь.
- из факторов, которые могут повлиять на курс валюты в 2020 я вижу трудности возврата 17млрд по внешним долгам в условиях глобальной рецессии. Печать гривны в промышленных масштабах для выплат зарплат и возврата НДС. Ну и военные риски, конечно.
Итог: пока работаем с гривной, переворачиваться в валюту рано. Но длинные депозиты без досрочного снятия не делаем. Ориентируемся на -20% DJIA как фактор для пересмотра этого решения.
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