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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1610161116121613
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 18:31

24 :oops:
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 19:30

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

1) 23,55 на дату 31/12/2019


2) А так, вцелом, рассматриваю коридор 23.30 - 23.80 на период до конца этого года. Поэтому для таблицы взял середину, как говорится и нашим, и вашим; :D
повышенную нервозность курса никто не отменял после такого долгого безоткатного падения с конца октября (под елку и оливье обменники в нынешних реалиях вообще могут растянуть спред вплоть до 1 гривны, например, 23-24, хотя нацбанк нарисует например 23.5. :shock: )


П.С. Болею за Corpocrator'a :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 19:51

  Долярчик написав:
  SAndriy1 написав:Поздравляю победителя и призера)))

...дякую!
- кажете, що вже час мені отримувати ЗЕлену медальку? :D

  freeze написав:Прямо под Новый год традиционно массовая сдача валюты населением, чтобы весело проводить и весело встретить.

... так в кінці кожного року це озвучувалось, але ЧОМУСЬ курс переважно зростав?!- а цьогоріч отаке...


п. с.
...Долярчик, як і колега Сінус - теж з Нового року участі в цьому конкурсі брати НЕ буде...
(але по іншій причині, ніж у Сінуса)
- даю дорогу новим ГУРУ, які викладають простині своїх ЕКСПЕРТНИХ висновків, що-до курсу.... - викладають різні графіки.... ділять/множать/малюють :) аналізують і ВПЕВНЕНО...... входять влітку в долар "на цілого"! :D
- справді, для чого ВСЕЗНАЮЧИМ ГУРУ було влітку входити "на цілого" в гривнедепо, хоч до Нового року, якщо вони ТВЕРДО ввійшли в долар?! :mrgreen:

... але то таке....
- всім вдалого завершення 2019р.!

О всезнаючий пане Долярчику, благаємо, та дайте ж нам прогноз на 12 місяців 2020року, (всього на 24 дати), а чи справдиться, і на якому місці ви опинитесь у підсумку, і чи отримаєте медальки, взнаємо наприкінці кожного кварталу 2020. :mrgreen:
Василь-Рівне - в ігнор forever!
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 20:31

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Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 10:37

О всезнаючий пане Долярчику, благаємо, та дайте ж нам прогноз на 12 місяців 2020року, (всього на 24 дати), а чи справдиться, і на якому місці ви опинитесь у підсумку, і чи отримаєте медальки, взнаємо наприкінці кожного кварталу 2020. :mrgreen:[/quote]
Ну что ж вы так?! ;) он в образе
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 18:33

  SAndriy1 написав:Ну что ж вы так?! ;) он в образе

Та просто постфактум, коли закінчується рік і відомо всі курсові перепетії в цьому році, дехто такий розумний, б'є себе копитом в груди, а я знав, а всі інші лошки.
Ну так нехай пан Долярчик доведе, хто він є, наперед, за рік, нехай дасть прогноз, на 24 дати... і побачимо, ху із ху.
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 21:26

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Он сказал, что больше ставок делать не будет - мелковато для него, вырос! Сейчас развивает инвестиции в В2В - уже 40$ туда влил! ;)
Это серьезные деньги - не до прогнозов
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2019 09:50

  SAndriy1 написав:Он сказал, что больше ставок делать не будет - мелковато для него, вырос! Сейчас развивает инвестиции в В2В - уже 40$ туда влил! ;)
Это серьезные деньги - не до прогнозов

Ясно.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2019 23:17

Alex2007
Кажуть люди, ну ті, які знають щось, що програма партії хоче дедоларізації пересічних, тому йдемо і в наступному році на зміцнення гривні, кажуть, що зміцнювати будуть до того часу, поки у пересічних долярів не залишиться.
Тобто по тим процентам по ОВДЗ треба ж комусь сплачувати.
Кажуть, думай те.
sinus
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 14:37

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Всем привет!

Скопирую сюда свой пост из контекста. Стал редко заходить, т.к. курс последнее время не интересовал. Пока остаюсь при своем мнении что выгоднее работать с гривной. В 2020 все будет так же, но буду осторожнее...

"
- как ни странно, в сентябре и октябре после снижения курса на 1грн с 26 до 25 грн отрицательное сальдо торгового баланса улучшилось на 10-15% по сравнению с октябрем 2018 года. Скорее всего временное счастье, конечно :)

- торговое сальдо хоть и выглядит плохо в целом (-11млрд), однако оно сильно перекрывается поступлениями от "гастарбайтеров". В итоге общее сальдо торгового баланса всего -3.5млрд против, например -16млрд в 2013 году (прямо перед девалом). Сумма в -3.5млрд меня, конечно, смущает, но пока не сильно.

- продажу земли ожидают не раньше октября 2020. При чем закон будет сильно усложнять жизнь покупателям из-за границы. Поэтому можем ожидать какой-то не большой приток валюты разве что от своих же из Кипра. Банки могли бы взять денег у материнских организаций, если бы сочли кредитование на покупку земли прибыльным, но я в этом сомневаюсь.

- из факторов, которые могут повлиять на курс валюты в 2020 я вижу трудности возврата 17млрд по внешним долгам в условиях глобальной рецессии. Печать гривны в промышленных масштабах для выплат зарплат и возврата НДС. Ну и военные риски, конечно.

Итог: пока работаем с гривной, переворачиваться в валюту рано. Но длинные депозиты без досрочного снятия не делаем. Ориентируемся на -20% DJIA как фактор для пересмотра этого решения.
"
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ulanusa1
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