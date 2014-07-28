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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1611161216131614
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:20

  ulanusa1 написав:Всем привет!

Скопирую сюда свой пост из контекста. Стал редко заходить, т.к. курс последнее время не интересовал. Пока остаюсь при своем мнении что выгоднее работать с гривной. В 2020 все будет так же, но буду осторожнее...

"
- как ни странно, в сентябре и октябре после снижения курса на 1грн с 26 до 25 грн отрицательное сальдо торгового баланса улучшилось на 10-15% по сравнению с октябрем 2018 года. Скорее всего временное счастье, конечно :)

- торговое сальдо хоть и выглядит плохо в целом (-11млрд), однако оно сильно перекрывается поступлениями от "гастарбайтеров". В итоге общее сальдо торгового баланса всего -3.5млрд против, например -16млрд в 2013 году (прямо перед девалом). Сумма в -3.5млрд меня, конечно, смущает, но пока не сильно.

- продажу земли ожидают не раньше октября 2020. При чем закон будет сильно усложнять жизнь покупателям из-за границы. Поэтому можем ожидать какой-то не большой приток валюты разве что от своих же из Кипра. Банки могли бы взять денег у материнских организаций, если бы сочли кредитование на покупку земли прибыльным, но я в этом сомневаюсь.

- из факторов, которые могут повлиять на курс валюты в 2020 я вижу трудности возврата 17млрд по внешним долгам в условиях глобальной рецессии. Печать гривны в промышленных масштабах для выплат зарплат и возврата НДС. Ну и военные риски, конечно.

Итог: пока работаем с гривной, переворачиваться в валюту рано. Но длинные депозиты без досрочного снятия не делаем. Ориентируемся на -20% DJIA как фактор для пересмотра этого решения.
"


с гривной можно работать...но я бы не рискнул на депо больше 3-х месяцев, а еще спокойней месячные :mrgreen:
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