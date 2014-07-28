Додано: Нед 29 гру, 2019 11:43

Довго думав чи є зміст це писати, адже тут за два-три дні сюрпризи вискакують, а я на рік замахнувся. Але вже два роки я такі речі пишу, тому, третій рік треба ще… А там вже по реакції читачів і здійсненні подумаю про четвертий раз…Отже, прогноз курсу на рік з розбивкою по два на місяць, як тут прийнято. Але спочатку озвучу основні чинники, які будуть впливати на курс протягом року.Внутрішні:1 місцеві вибори в жовтні 2020. Враховуючи трабли, які «окрошка» вже має в Києві (ВР, КМ, президентська вертикаль), їм треба вигравати впевнено, чи, хоча б, отримати фракціє утворюючі більшості. Електорат найбільше турбують дві речі: високі ціни і низький курс валюти. Крім того, олігархи мають серйозний вплив на місцях, забезпечуючи більшість робочих місць та контролюючи бюджетоутворюючі підприємства. Їх найбільше не влаштовує курс, адже більшість є експортерами. Тим, хто має ще імпорт, якось простіше, а є й такі де імпорт не значний чи відсутній… Не даремно я кілька днів тому писав про 24,5 плюс мінус як курс на 2020 (до речі, раніше, ніж такий «інсайд» вийшов з надр уряду), а ще раніше (початок 2018, якщо не помиляюся) я писав про 25, як курс, який на якийсь час підійде для всіх в країні з захмарною доларизацією всього і всіх. Коломойський, з описаних раніше причин, викрутив руки конкурентам курсом 23-24, переділив сфери впливу, провів лінії. Тепер треба заробляти, і курс 24,5-25 для цього супер, якщо не буде потрясінь.2 буквально вчора писав про особливості перспектив швейцарсько-британських газових трейдерів і ОВДП… Це вважаю другим чинником, ОВДП мають залишитися в попиті. 7-ми річки (а в перспективі 10-ти річки) будуть хитати курс, але в межах розумного…3 торговий баланс. Нагадаю, великий мінус 2019 пояснюється трьома чинниками: закачка газу, різке збільшення продажу нових та пригону вживаних авто, значні закупівлі обладнання для відновлюваної енергетики. Підозрюю, всі вони в 2020 зменшаться суттєво (очікую, що це десь мінус 6-7 млрд уо) а експорт виросте!!!4 приватизація5 земля6 війна, сумніваюся, що щось зміниться кардинально, якщо навіть то в другій половині року, коли зрозуміліше стане з «Північним потоком 2» та пере форматуванням в ЄС під впливом дій Вашингтону і їх союзників у Лондоні і Варшаві.7 на початку року буде впливати розпил бюджету 2019 і реанімація процесу реалізації ОВДП (також згадував вчора)Зовнішні:1 Вибори президента в США. Трамп хоче виграти, для чого створює максимум переваг своїм соратникам – енергетичним «олігархам». Ціна нафти і газу мала б рости, доля реалізації в ЄС і Китай також…2 політична криза в Німеччині і ЄС, підсилена діями США. Паралельний процес – розрив зв’язків чи суттєве послаблення зв’язків Берліну і Москви.Ну а тепер гра(курси за умовами тутешнього конкурсу, можна вносити в табличку, МБ може відрізнятися. Підозрюю, в 2020 це може ставатися частіше і відчутніше ніж в 2019)15.01 – 25,231.01 – 24,815.02 – 24,629.02 – 24,315.03 – 2431.03 – 23,815.04 – 24,130.04 – 2415.05 – 23,831.05 – 23,515.06 – 23,330.06 – 2315.07 – 23,531.07 – 2415.08 – 24,231.08 – 2415.09 – 24,530.09 – 24,315.10 – 24,531.10 – 2515.11 – 25,130.11 – 2515.12 – 24,631.12 – 25,1