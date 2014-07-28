RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1611161216131614
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:20

  ulanusa1 написав:Всем привет!

Скопирую сюда свой пост из контекста. Стал редко заходить, т.к. курс последнее время не интересовал. Пока остаюсь при своем мнении что выгоднее работать с гривной. В 2020 все будет так же, но буду осторожнее...

"
- как ни странно, в сентябре и октябре после снижения курса на 1грн с 26 до 25 грн отрицательное сальдо торгового баланса улучшилось на 10-15% по сравнению с октябрем 2018 года. Скорее всего временное счастье, конечно :)

- торговое сальдо хоть и выглядит плохо в целом (-11млрд), однако оно сильно перекрывается поступлениями от "гастарбайтеров". В итоге общее сальдо торгового баланса всего -3.5млрд против, например -16млрд в 2013 году (прямо перед девалом). Сумма в -3.5млрд меня, конечно, смущает, но пока не сильно.

- продажу земли ожидают не раньше октября 2020. При чем закон будет сильно усложнять жизнь покупателям из-за границы. Поэтому можем ожидать какой-то не большой приток валюты разве что от своих же из Кипра. Банки могли бы взять денег у материнских организаций, если бы сочли кредитование на покупку земли прибыльным, но я в этом сомневаюсь.

- из факторов, которые могут повлиять на курс валюты в 2020 я вижу трудности возврата 17млрд по внешним долгам в условиях глобальной рецессии. Печать гривны в промышленных масштабах для выплат зарплат и возврата НДС. Ну и военные риски, конечно.

Итог: пока работаем с гривной, переворачиваться в валюту рано. Но длинные депозиты без досрочного снятия не делаем. Ориентируемся на -20% DJIA как фактор для пересмотра этого решения.
"


с гривной можно работать...но я бы не рискнул на депо больше 3-х месяцев, а еще спокойней месячные :mrgreen:
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 5661
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2370 раз.
Подякували: 1605 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 11:43

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Довго думав чи є зміст це писати, адже тут за два-три дні сюрпризи вискакують, а я на рік замахнувся. Але вже два роки я такі речі пишу, тому, третій рік треба ще… А там вже по реакції читачів і здійсненні подумаю про четвертий раз…
Отже, прогноз курсу на рік з розбивкою по два на місяць, як тут прийнято. Але спочатку озвучу основні чинники, які будуть впливати на курс протягом року.
Внутрішні:
1 місцеві вибори в жовтні 2020. Враховуючи трабли, які «окрошка» вже має в Києві (ВР, КМ, президентська вертикаль), їм треба вигравати впевнено, чи, хоча б, отримати фракціє утворюючі більшості. Електорат найбільше турбують дві речі: високі ціни і низький курс валюти. Крім того, олігархи мають серйозний вплив на місцях, забезпечуючи більшість робочих місць та контролюючи бюджетоутворюючі підприємства. Їх найбільше не влаштовує курс, адже більшість є експортерами. Тим, хто має ще імпорт, якось простіше, а є й такі де імпорт не значний чи відсутній… Не даремно я кілька днів тому писав про 24,5 плюс мінус як курс на 2020 (до речі, раніше, ніж такий «інсайд» вийшов з надр уряду), а ще раніше (початок 2018, якщо не помиляюся) я писав про 25, як курс, який на якийсь час підійде для всіх в країні з захмарною доларизацією всього і всіх. Коломойський, з описаних раніше причин, викрутив руки конкурентам курсом 23-24, переділив сфери впливу, провів лінії. Тепер треба заробляти, і курс 24,5-25 для цього супер, якщо не буде потрясінь.
2 буквально вчора писав про особливості перспектив швейцарсько-британських газових трейдерів і ОВДП… Це вважаю другим чинником, ОВДП мають залишитися в попиті. 7-ми річки (а в перспективі 10-ти річки) будуть хитати курс, але в межах розумного…
3 торговий баланс. Нагадаю, великий мінус 2019 пояснюється трьома чинниками: закачка газу, різке збільшення продажу нових та пригону вживаних авто, значні закупівлі обладнання для відновлюваної енергетики. Підозрюю, всі вони в 2020 зменшаться суттєво (очікую, що це десь мінус 6-7 млрд уо) а експорт виросте!!!
4 приватизація https://ua.interfax.com.ua/news/economic/624688.html
5 земля
6 війна, сумніваюся, що щось зміниться кардинально, якщо навіть то в другій половині року, коли зрозуміліше стане з «Північним потоком 2» та пере форматуванням в ЄС під впливом дій Вашингтону і їх союзників у Лондоні і Варшаві.
7 на початку року буде впливати розпил бюджету 2019 і реанімація процесу реалізації ОВДП (також згадував вчора)
Зовнішні:
1 Вибори президента в США. Трамп хоче виграти, для чого створює максимум переваг своїм соратникам – енергетичним «олігархам». Ціна нафти і газу мала б рости, доля реалізації в ЄС і Китай також…
2 політична криза в Німеччині і ЄС, підсилена діями США. Паралельний процес – розрив зв’язків чи суттєве послаблення зв’язків Берліну і Москви.
Ну а тепер гра :) (курси за умовами тутешнього конкурсу, можна вносити в табличку, МБ може відрізнятися. Підозрюю, в 2020 це може ставатися частіше і відчутніше ніж в 2019)
15.01 – 25,2
31.01 – 24,8
15.02 – 24,6
29.02 – 24,3
15.03 – 24
31.03 – 23,8
15.04 – 24,1
30.04 – 24
15.05 – 23,8
31.05 – 23,5
15.06 – 23,3
30.06 – 23
15.07 – 23,5
31.07 – 24
15.08 – 24,2
31.08 – 24
15.09 – 24,5
30.09 – 24,3
15.10 – 24,5
31.10 – 25
15.11 – 25,1
30.11 – 25
15.12 – 24,6
31.12 – 25,1
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
Аватар користувача
10

Форумчанин року
 
Повідомлень: 3461
З нами з: 10.03.14
Подякував: 1939 раз.
Подякували: 2874 раз.
 
Профіль
2
4
14
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 12:41

orest

Смело, вот так подробно на год. :D

Можно сказать, что с точки зрения здравого смысла выглядит достаточно правдоподобно и вероятно.

Тут самое главное - будут ли события происходить согласно здравого смысла. :D
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 14409
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3832 раз.
Подякували: 5740 раз.
 
Профіль
20
3
5
  #<1 ... 1611161216131614
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 7567
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 9239
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 5768
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (9023)
29.12.2019 13:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.