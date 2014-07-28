Скопирую сюда свой пост из контекста. Стал редко заходить, т.к. курс последнее время не интересовал. Пока остаюсь при своем мнении что выгоднее работать с гривной. В 2020 все будет так же, но буду осторожнее...
" - как ни странно, в сентябре и октябре после снижения курса на 1грн с 26 до 25 грн отрицательное сальдо торгового баланса улучшилось на 10-15% по сравнению с октябрем 2018 года. Скорее всего временное счастье, конечно
- торговое сальдо хоть и выглядит плохо в целом (-11млрд), однако оно сильно перекрывается поступлениями от "гастарбайтеров". В итоге общее сальдо торгового баланса всего -3.5млрд против, например -16млрд в 2013 году (прямо перед девалом). Сумма в -3.5млрд меня, конечно, смущает, но пока не сильно.
- продажу земли ожидают не раньше октября 2020. При чем закон будет сильно усложнять жизнь покупателям из-за границы. Поэтому можем ожидать какой-то не большой приток валюты разве что от своих же из Кипра. Банки могли бы взять денег у материнских организаций, если бы сочли кредитование на покупку земли прибыльным, но я в этом сомневаюсь.
- из факторов, которые могут повлиять на курс валюты в 2020 я вижу трудности возврата 17млрд по внешним долгам в условиях глобальной рецессии. Печать гривны в промышленных масштабах для выплат зарплат и возврата НДС. Ну и военные риски, конечно.
Итог: пока работаем с гривной, переворачиваться в валюту рано. Но длинные депозиты без досрочного снятия не делаем. Ориентируемся на -20% DJIA как фактор для пересмотра этого решения. "
с гривной можно работать...но я бы не рискнул на депо больше 3-х месяцев, а еще спокойней месячные
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Довго думав чи є зміст це писати, адже тут за два-три дні сюрпризи вискакують, а я на рік замахнувся. Але вже два роки я такі речі пишу, тому, третій рік треба ще… А там вже по реакції читачів і здійсненні подумаю про четвертий раз… Отже, прогноз курсу на рік з розбивкою по два на місяць, як тут прийнято. Але спочатку озвучу основні чинники, які будуть впливати на курс протягом року. Внутрішні: 1 місцеві вибори в жовтні 2020. Враховуючи трабли, які «окрошка» вже має в Києві (ВР, КМ, президентська вертикаль), їм треба вигравати впевнено, чи, хоча б, отримати фракціє утворюючі більшості. Електорат найбільше турбують дві речі: високі ціни і низький курс валюти. Крім того, олігархи мають серйозний вплив на місцях, забезпечуючи більшість робочих місць та контролюючи бюджетоутворюючі підприємства. Їх найбільше не влаштовує курс, адже більшість є експортерами. Тим, хто має ще імпорт, якось простіше, а є й такі де імпорт не значний чи відсутній… Не даремно я кілька днів тому писав про 24,5 плюс мінус як курс на 2020 (до речі, раніше, ніж такий «інсайд» вийшов з надр уряду), а ще раніше (початок 2018, якщо не помиляюся) я писав про 25, як курс, який на якийсь час підійде для всіх в країні з захмарною доларизацією всього і всіх. Коломойський, з описаних раніше причин, викрутив руки конкурентам курсом 23-24, переділив сфери впливу, провів лінії. Тепер треба заробляти, і курс 24,5-25 для цього супер, якщо не буде потрясінь. 2 буквально вчора писав про особливості перспектив швейцарсько-британських газових трейдерів і ОВДП… Це вважаю другим чинником, ОВДП мають залишитися в попиті. 7-ми річки (а в перспективі 10-ти річки) будуть хитати курс, але в межах розумного… 3 торговий баланс. Нагадаю, великий мінус 2019 пояснюється трьома чинниками: закачка газу, різке збільшення продажу нових та пригону вживаних авто, значні закупівлі обладнання для відновлюваної енергетики. Підозрюю, всі вони в 2020 зменшаться суттєво (очікую, що це десь мінус 6-7 млрд уо) а експорт виросте!!! 4 приватизація https://ua.interfax.com.ua/news/economic/624688.html 5 земля 6 війна, сумніваюся, що щось зміниться кардинально, якщо навіть то в другій половині року, коли зрозуміліше стане з «Північним потоком 2» та пере форматуванням в ЄС під впливом дій Вашингтону і їх союзників у Лондоні і Варшаві. 7 на початку року буде впливати розпил бюджету 2019 і реанімація процесу реалізації ОВДП (також згадував вчора) Зовнішні: 1 Вибори президента в США. Трамп хоче виграти, для чого створює максимум переваг своїм соратникам – енергетичним «олігархам». Ціна нафти і газу мала б рости, доля реалізації в ЄС і Китай також… 2 політична криза в Німеччині і ЄС, підсилена діями США. Паралельний процес – розрив зв’язків чи суттєве послаблення зв’язків Берліну і Москви. Ну а тепер гра (курси за умовами тутешнього конкурсу, можна вносити в табличку, МБ може відрізнятися. Підозрюю, в 2020 це може ставатися частіше і відчутніше ніж в 2019) 15.01 – 25,2 31.01 – 24,8 15.02 – 24,6 29.02 – 24,3 15.03 – 24 31.03 – 23,8 15.04 – 24,1 30.04 – 24 15.05 – 23,8 31.05 – 23,5 15.06 – 23,3 30.06 – 23 15.07 – 23,5 31.07 – 24 15.08 – 24,2 31.08 – 24 15.09 – 24,5 30.09 – 24,3 15.10 – 24,5 31.10 – 25 15.11 – 25,1 30.11 – 25 15.12 – 24,6 31.12 – 25,1
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
да ладно))) оно за 1...2 дня может на 2 грн "внезаптно" вырасти. зажать как по мне могут и до 16 ... 18 грн. за долл. а в январе ... феврале 2020 можем вполне увидеть рост и до 26 ... и до 30 грн. (так как пружина давно сжата) З.Ы. гривна - не выполняет одну из основных функции классических денег - "сбережения" и пока это так курс может быть любой.
да ладно))) оно за 1...2 дня может на 2 грн "внезаптно" вырасти. зажать как по мне могут и до 16 ... 18 грн. за долл. а в январе ... феврале 2020 можем вполне увидеть рост и до 26 ... и до 30 грн. (так как пружина давно сжата) З.Ы. гривна - не выполняет одну из основных функции классических денег - "сбережения" и пока это так курс может быть любой.
1 Так гривня і не дуже функцію засобу платежу виконує, за будь що серйозне і вартісне завжди можна розрахуватися валютою. І чим більш не стабільний курс, тим лгше платити валютою. А от літом і восени уже валюту брали неохоче, краще грн, бо зміцнюється. 2 Отже, Ви стверджуєте, та і я жодним чином не заперечую, що курс ВКВ у нас - величина абсолютно маніпулятивна і рукотворна. І цей курс, з моменту виникнення грн, роблять таким, який вигідний для привладного клану на момент і сприяє їх максимальному збагаченню. З моменту інавгурації грн безперервно зміцнюють з усім зрозумілих причин: підтримати попит грн ОВДП, зменшити попит на валюту у населення і підштовхнути до виходу в грн, аргумент у КІВ під час переговорів з "колегами-олігархами". 3 я навів своє бачення рукотворного і маніпулятивного курсу на 2020, виходячи з вказаних чинників, самий головний з яких - втриматися при владі і, по можливості, отримати ще більше влади на місцях. Адже місцеві бюджети вагомі і місцева влада - це серйознй плацдарм для наступу в майбутній битві за найвишчі крісла. Ніхто ж не буде заперечувати, що ріст, який ми спостерігаємо зараз - це також маніпуляція. Вона викликана активним спротивом олігархів, яких 23 не влаштовує (мовчу про менше) - для них і був фінт вухами від НБУ. Другим чинником є алярмове наповнення бюджету і таки максимальне виконання витратної частни, адже, якби не викинули десятки млрд грн з яких таки відсотків 30 відкатом попало на готівку то ми б не мали зараз такого готівкового курсу. А зробили це тому, що невиконання бюджету роздули і це викликало серйозне незадоволення (цирк по справі Шеремети пройшов безболісно, а от борг по зп і тд долярчиків хитнуло). З популістських міркувань кістку кинули і піаніст-віртуоз поїхав в села між сільських городів мости відкривати, підкреслюючи цим, що проблем в бюджеті немає. Очевидно, бородаті брутальні вершники електросамокатів могли не розуміти що роблять, але їх "карабас барабас" все знав... Тому, я не бачу логічної необхідності робити курс в 2020 ні 30 ні 18. І я не розглядав жодних економічних чинників в аналізі (крім торгбалансу, бо передбачаю його серйозну зміну), адже вони (ці економічні чинники) працювати не будуть... А будуть далі все робити для того, щоб не злити електорат і олігархів, щоб втрматися при владі, будуть тримати стабільний курс з постійною перспективою зміцнення грн, щоб чистити матраси (тут я не маю на увазі звичайних людей, я таки наполягаю, що приціл є на середню корупційну ланку, адже у них ресурс в рази суттєвішиий) та мати шанс заставити місцеві бюджети частково вкластися в ОВДП, при потребі, адже вжа два роки ні папєрєднікі ні теперішні цього хробити не можуть...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.