Додано: Нед 29 гру, 2019 16:01

uaprofi написав: orest написав: 15.01 – 25,2

31.01 – 24,8

15.02 – 24,6

29.02 – 24,3

15.03 – 24

31.03 – 23,8

15.04 – 24,1

30.04 – 24

15.05 – 23,8

31.05 – 23,5

15.06 – 23,3

30.06 – 23

15.07 – 23,5

31.07 – 24

15.08 – 24,2

31.08 – 24

15.09 – 24,5

30.09 – 24,3

15.10 – 24,5

31.10 – 25

15.11 – 25,1

30.11 – 25

15.12 – 24,6

31.12 – 25,1 15.01 – 25,231.01 – 24,815.02 – 24,629.02 – 24,315.03 – 2431.03 – 23,815.04 – 24,130.04 – 2415.05 – 23,831.05 – 23,515.06 – 23,330.06 – 2315.07 – 23,531.07 – 2415.08 – 24,231.08 – 2415.09 – 24,530.09 – 24,315.10 – 24,531.10 – 2515.11 – 25,130.11 – 2515.12 – 24,631.12 – 25,1



да ладно)))

оно за 1...2 дня может на 2 грн "внезаптно" вырасти.

зажать как по мне могут и до 16 ... 18 грн. за долл.

а в январе ... феврале 2020 можем вполне увидеть рост и до 26 ... и до 30 грн. (так как пружина давно сжата)

З.Ы.

гривна - не выполняет одну из основных функции классических денег - "сбережения" и пока это так курс может быть любой. да ладно)))оно за 1...2 дня может на 2 грн "внезаптно" вырасти.зажать как по мне могут и до 16 ... 18 грн. за долл.а в январе ... феврале 2020 можем вполне увидеть рост и до 26 ... и до 30 грн. (так как пружина давно сжата)З.Ы.гривна - не выполняет одну из основных функции классических денег - "сбережения" и пока это так курс может быть любой.

1 Так гривня і не дуже функцію засобу платежу виконує, за будь що серйозне і вартісне завжди можна розрахуватися валютою. І чим більш не стабільний курс, тим лгше платити валютою. А от літом і восени уже валюту брали неохоче, краще грн, бо зміцнюється. Так і з накопиченням і всіма решта функціями: 1,5-2 роки стабільності з загрозою зміцнення і все буде ок.2 Отже, Ви стверджуєте, та і я жодним чином не заперечую, що курс ВКВ у нас - величина абсолютно маніпулятивна і рукотворна. І цей курс, з моменту виникнення грн, роблять таким, який вигідний для привладного клану на момент і сприяє їх максимальному збагаченню. З моменту інавгурації грн безперервно зміцнюють з усім зрозумілих причин: підтримати попит грн ОВДП, зменшити попит на валюту у населення і підштовхнути до виходу в грн, аргумент у КІВ під час переговорів з "колегами-олігархами".3 я навів своє бачення рукотворного і маніпулятивного курсу на 2020, виходячи з вказаних чинників, самий головний з яких - втриматися при владі і, по можливості, отримати ще більше влади на місцях. Адже місцеві бюджети вагомі і місцева влада - це серйознй плацдарм для наступу в майбутній битві за найвишчі крісла.Ніхто ж не буде заперечувати, що ріст, який ми спостерігаємо зараз - це також маніпуляція. Вона викликана активним спротивом олігархів, яких 23 не влаштовує (мовчу про менше) - для них і був фінт вухами від НБУ. Другим чинником є алярмове наповнення бюджету і таки максимальне виконання витратної частни, адже, якби не викинули десятки млрд грн з яких таки відсотків 30 відкатом попало на готівку то ми б не мали зараз такого готівкового курсу. А зробили це тому, що невиконання бюджету роздули і це викликало серйозне незадоволення (цирк по справі Шеремети пройшов безболісно, а от борг по зп і тд долярчиків хитнуло). З популістських міркувань кістку кинули і піаніст-віртуоз поїхав в села між сільських городів мости відкривати, підкреслюючи цим, що проблем в бюджеті немає.Очевидно, бородаті брутальні вершники електросамокатів могли не розуміти що роблять, але їх "карабас барабас" все знав...Тому, я не бачу логічної необхідності робити курс в 2020 ні 30 ні 18. І я не розглядав жодних економічних чинників в аналізі (крім торгбалансу, бо передбачаю його серйозну зміну), адже вони (ці економічні чинники) працювати не будуть...А будуть далі все робити для того, щоб не злити електорат і олігархів, щоб втрматися при владі, будуть тримати стабільний курс з постійною перспективою зміцнення грн, щоб чистити матраси (тут я не маю на увазі звичайних людей, я таки наполягаю, що приціл є на середню корупційну ланку, адже у них ресурс в рази суттєвішиий) та мати шанс заставити місцеві бюджети частково вкластися в ОВДП, при потребі, адже вжа два роки ні папєрєднікі ні теперішні цього зробити не можуть...