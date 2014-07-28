RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1612161316141615>
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:20

  ulanusa1 написав:Всем привет!

Скопирую сюда свой пост из контекста. Стал редко заходить, т.к. курс последнее время не интересовал. Пока остаюсь при своем мнении что выгоднее работать с гривной. В 2020 все будет так же, но буду осторожнее...

"
- как ни странно, в сентябре и октябре после снижения курса на 1грн с 26 до 25 грн отрицательное сальдо торгового баланса улучшилось на 10-15% по сравнению с октябрем 2018 года. Скорее всего временное счастье, конечно :)

- торговое сальдо хоть и выглядит плохо в целом (-11млрд), однако оно сильно перекрывается поступлениями от "гастарбайтеров". В итоге общее сальдо торгового баланса всего -3.5млрд против, например -16млрд в 2013 году (прямо перед девалом). Сумма в -3.5млрд меня, конечно, смущает, но пока не сильно.

- продажу земли ожидают не раньше октября 2020. При чем закон будет сильно усложнять жизнь покупателям из-за границы. Поэтому можем ожидать какой-то не большой приток валюты разве что от своих же из Кипра. Банки могли бы взять денег у материнских организаций, если бы сочли кредитование на покупку земли прибыльным, но я в этом сомневаюсь.

- из факторов, которые могут повлиять на курс валюты в 2020 я вижу трудности возврата 17млрд по внешним долгам в условиях глобальной рецессии. Печать гривны в промышленных масштабах для выплат зарплат и возврата НДС. Ну и военные риски, конечно.

Итог: пока работаем с гривной, переворачиваться в валюту рано. Но длинные депозиты без досрочного снятия не делаем. Ориентируемся на -20% DJIA как фактор для пересмотра этого решения.
"


с гривной можно работать...но я бы не рискнул на депо больше 3-х месяцев, а еще спокойней месячные :mrgreen:
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 5663
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2376 раз.
Подякували: 1607 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 11:43

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Довго думав чи є зміст це писати, адже тут за два-три дні сюрпризи вискакують, а я на рік замахнувся. Але вже два роки я такі речі пишу, тому, третій рік треба ще… А там вже по реакції читачів і здійсненні подумаю про четвертий раз…
Отже, прогноз курсу на рік з розбивкою по два на місяць, як тут прийнято. Але спочатку озвучу основні чинники, які будуть впливати на курс протягом року.
Внутрішні:
1 місцеві вибори в жовтні 2020. Враховуючи трабли, які «окрошка» вже має в Києві (ВР, КМ, президентська вертикаль), їм треба вигравати впевнено, чи, хоча б, отримати фракціє утворюючі більшості. Електорат найбільше турбують дві речі: високі ціни і низький курс валюти. Крім того, олігархи мають серйозний вплив на місцях, забезпечуючи більшість робочих місць та контролюючи бюджетоутворюючі підприємства. Їх найбільше не влаштовує курс, адже більшість є експортерами. Тим, хто має ще імпорт, якось простіше, а є й такі де імпорт не значний чи відсутній… Не даремно я кілька днів тому писав про 24,5 плюс мінус як курс на 2020 (до речі, раніше, ніж такий «інсайд» вийшов з надр уряду), а ще раніше (початок 2018, якщо не помиляюся) я писав про 25, як курс, який на якийсь час підійде для всіх в країні з захмарною доларизацією всього і всіх. Коломойський, з описаних раніше причин, викрутив руки конкурентам курсом 23-24, переділив сфери впливу, провів лінії. Тепер треба заробляти, і курс 24,5-25 для цього супер, якщо не буде потрясінь.
2 буквально вчора писав про особливості перспектив швейцарсько-британських газових трейдерів і ОВДП… Це вважаю другим чинником, ОВДП мають залишитися в попиті. 7-ми річки (а в перспективі 10-ти річки) будуть хитати курс, але в межах розумного…
3 торговий баланс. Нагадаю, великий мінус 2019 пояснюється трьома чинниками: закачка газу, різке збільшення продажу нових та пригону вживаних авто, значні закупівлі обладнання для відновлюваної енергетики. Підозрюю, всі вони в 2020 зменшаться суттєво (очікую, що це десь мінус 6-7 млрд уо) а експорт виросте!!!
4 приватизація https://ua.interfax.com.ua/news/economic/624688.html
5 земля
6 війна, сумніваюся, що щось зміниться кардинально, якщо навіть то в другій половині року, коли зрозуміліше стане з «Північним потоком 2» та пере форматуванням в ЄС під впливом дій Вашингтону і їх союзників у Лондоні і Варшаві.
7 на початку року буде впливати розпил бюджету 2019 і реанімація процесу реалізації ОВДП (також згадував вчора)
Зовнішні:
1 Вибори президента в США. Трамп хоче виграти, для чого створює максимум переваг своїм соратникам – енергетичним «олігархам». Ціна нафти і газу мала б рости, доля реалізації в ЄС і Китай також…
2 політична криза в Німеччині і ЄС, підсилена діями США. Паралельний процес – розрив зв’язків чи суттєве послаблення зв’язків Берліну і Москви.
Ну а тепер гра :) (курси за умовами тутешнього конкурсу, можна вносити в табличку, МБ може відрізнятися. Підозрюю, в 2020 це може ставатися частіше і відчутніше ніж в 2019)
15.01 – 25,2
31.01 – 24,8
15.02 – 24,6
29.02 – 24,3
15.03 – 24
31.03 – 23,8
15.04 – 24,1
30.04 – 24
15.05 – 23,8
31.05 – 23,5
15.06 – 23,3
30.06 – 23
15.07 – 23,5
31.07 – 24
15.08 – 24,2
31.08 – 24
15.09 – 24,5
30.09 – 24,3
15.10 – 24,5
31.10 – 25
15.11 – 25,1
30.11 – 25
15.12 – 24,6
31.12 – 25,1
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
Аватар користувача
10

Форумчанин року
 
Повідомлень: 3463
З нами з: 10.03.14
Подякував: 1939 раз.
Подякували: 2889 раз.
 
Профіль
2
4
14
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 12:41

orest

Смело, вот так подробно на год. :D

Можно сказать, что с точки зрения здравого смысла выглядит достаточно правдоподобно и вероятно.

Тут самое главное - будут ли события происходить согласно здравого смысла. :D
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 14450
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3844 раз.
Подякували: 5756 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 15:07

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  orest написав:15.01 – 25,2
31.01 – 24,8
15.02 – 24,6
29.02 – 24,3
15.03 – 24
31.03 – 23,8
15.04 – 24,1
30.04 – 24
15.05 – 23,8
31.05 – 23,5
15.06 – 23,3
30.06 – 23
15.07 – 23,5
31.07 – 24
15.08 – 24,2
31.08 – 24
15.09 – 24,5
30.09 – 24,3
15.10 – 24,5
31.10 – 25
15.11 – 25,1
30.11 – 25
15.12 – 24,6
31.12 – 25,1


да ладно)))
оно за 1...2 дня может на 2 грн "внезаптно" вырасти.
зажать как по мне могут и до 16 ... 18 грн. за долл.
а в январе ... феврале 2020 можем вполне увидеть рост и до 26 ... и до 30 грн. (так как пружина давно сжата)
З.Ы.
гривна - не выполняет одну из основных функции классических денег - "сбережения" и пока это так курс может быть любой.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3457
З нами з: 21.04.11
Подякував: 508 раз.
Подякували: 337 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 16:01

  uaprofi написав:
  orest написав:15.01 – 25,2
31.01 – 24,8
15.02 – 24,6
29.02 – 24,3
15.03 – 24
31.03 – 23,8
15.04 – 24,1
30.04 – 24
15.05 – 23,8
31.05 – 23,5
15.06 – 23,3
30.06 – 23
15.07 – 23,5
31.07 – 24
15.08 – 24,2
31.08 – 24
15.09 – 24,5
30.09 – 24,3
15.10 – 24,5
31.10 – 25
15.11 – 25,1
30.11 – 25
15.12 – 24,6
31.12 – 25,1


да ладно)))
оно за 1...2 дня может на 2 грн "внезаптно" вырасти.
зажать как по мне могут и до 16 ... 18 грн. за долл.
а в январе ... феврале 2020 можем вполне увидеть рост и до 26 ... и до 30 грн. (так как пружина давно сжата)
З.Ы.
гривна - не выполняет одну из основных функции классических денег - "сбережения" и пока это так курс может быть любой.

1 Так гривня і не дуже функцію засобу платежу виконує, за будь що серйозне і вартісне завжди можна розрахуватися валютою. І чим більш не стабільний курс, тим лгше платити валютою. А от літом і восени уже валюту брали неохоче, краще грн, бо зміцнюється. Так і з накопиченням і всіма решта функціями: 1,5-2 роки стабільності з загрозою зміцнення і все буде ок.
2 Отже, Ви стверджуєте, та і я жодним чином не заперечую, що курс ВКВ у нас - величина абсолютно маніпулятивна і рукотворна. І цей курс, з моменту виникнення грн, роблять таким, який вигідний для привладного клану на момент і сприяє їх максимальному збагаченню. З моменту інавгурації грн безперервно зміцнюють з усім зрозумілих причин: підтримати попит грн ОВДП, зменшити попит на валюту у населення і підштовхнути до виходу в грн, аргумент у КІВ під час переговорів з "колегами-олігархами".
3 я навів своє бачення рукотворного і маніпулятивного курсу на 2020, виходячи з вказаних чинників, самий головний з яких - втриматися при владі і, по можливості, отримати ще більше влади на місцях. Адже місцеві бюджети вагомі і місцева влада - це серйознй плацдарм для наступу в майбутній битві за найвишчі крісла.
Ніхто ж не буде заперечувати, що ріст, який ми спостерігаємо зараз - це також маніпуляція. Вона викликана активним спротивом олігархів, яких 23 не влаштовує (мовчу про менше) - для них і був фінт вухами від НБУ. Другим чинником є алярмове наповнення бюджету і таки максимальне виконання витратної частни, адже, якби не викинули десятки млрд грн з яких таки відсотків 30 відкатом попало на готівку то ми б не мали зараз такого готівкового курсу. А зробили це тому, що невиконання бюджету роздули і це викликало серйозне незадоволення (цирк по справі Шеремети пройшов безболісно, а от борг по зп і тд долярчиків хитнуло). З популістських міркувань кістку кинули і піаніст-віртуоз поїхав в села між сільських городів мости відкривати, підкреслюючи цим, що проблем в бюджеті немає.
Очевидно, бородаті брутальні вершники електросамокатів могли не розуміти що роблять, але їх "карабас барабас" все знав...
Тому, я не бачу логічної необхідності робити курс в 2020 ні 30 ні 18. І я не розглядав жодних економічних чинників в аналізі (крім торгбалансу, бо передбачаю його серйозну зміну), адже вони (ці економічні чинники) працювати не будуть...
А будуть далі все робити для того, щоб не злити електорат і олігархів, щоб втрматися при владі, будуть тримати стабільний курс з постійною перспективою зміцнення грн, щоб чистити матраси (тут я не маю на увазі звичайних людей, я таки наполягаю, що приціл є на середню корупційну ланку, адже у них ресурс в рази суттєвішиий) та мати шанс заставити місцеві бюджети частково вкластися в ОВДП, при потребі, адже вжа два роки ні папєрєднікі ні теперішні цього зробити не можуть...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
Аватар користувача
10

Форумчанин року
 
Повідомлень: 3463
З нами з: 10.03.14
Подякував: 1939 раз.
Подякували: 2889 раз.
 
Профіль
2
4
14
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 12:13

  freeze написав:orest

Смело, вот так подробно на год. :D

Можно сказать, что с точки зрения здравого смысла выглядит достаточно правдоподобно и вероятно.

Тут самое главное - будут ли события происходить согласно здравого смысла. :D


для олигархов -здравый смысл: деньги и власть , иногда эти категории меняются местами, но власть -это базис

волне допускаю сценарий развития событий от Ореста...однако всегда есть 30-35% вероятности, что "что-то может пойти не так"
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 5663
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2376 раз.
Подякували: 1607 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 15:05

львів 24,3
київ 24,2
одеса 24,0
харків 24,3
дніпро 24,5
вінни 24,3
черні 24,35
запоріж 24,3
хмель 24,15

Середній 24,27
Василь-Рівне - в ігнор forever!
10/9/9
 
Повідомлень: 371
З нами з: 10.09.09
Подякував: 91 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 15:09

З наступаючим НР і Різдвом Христовим!
Василь-Рівне - в ігнор forever!
10/9/9
 
Повідомлень: 371
З нами з: 10.09.09
Подякував: 91 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 16:46

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Вітаю усіх зі Святами! Всього найкращого!
SAndriy1
 
Повідомлень: 395
З нами з: 17.01.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 16:55

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Всех СВНщиков, матерых валютчиков и спекулянтов, а также просто читателей с праздниками!
Всех благ, здоровья, хорошего настроения и валютчикам побольше "никому_ненужной зеленой" и патриотам "самой_красивой" бумаги.
:D
Alex2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1925
З нами з: 11.10.16
Подякував: 872 раз.
Подякували: 738 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1612161316141615>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Прогноз курса валют НЕклассическими (альтернативными) метода
uaprofi » Пон 30 гру, 2019 02:41
3 313
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 гру, 2019 17:01
Alex2007
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 7577
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 9251
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.