Підсумки року будуть завтра.
Також, до завтра до кінця дня приймаємо прогнози на середину січня.
Всіх форумчан зі святами! З Новим роком!
|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Сер 01 січ, 2020 12:23
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Підсумки року будуть завтра.
Також, до завтра до кінця дня приймаємо прогнози на середину січня.
Всіх форумчан зі святами! З Новим роком!
|