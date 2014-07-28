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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 12:23

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Підсумки року будуть завтра.
Також, до завтра до кінця дня приймаємо прогнози на середину січня.

Всіх форумчан зі святами! З Новим роком!
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 19:31

На чергову дату 24,48.
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 23:55

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Что ж, игра продолжается.

На 15 января 2020
24.24

Состоянием на сейчас не вижу поводов отпускания гривни даже до 25 грн.
Если б был проиницирован новый тренд на рост, то такого сваливания с 25 до 24+ (и длительном удержании на этой цифре пару дней) как сейчас не было бы. Ну упали бы до 24.3, но не ниже. Или хотя бы откскочили сразу от 24. А в Одессе, через пару часов после отката и все три выходных дня можно было спокойно найти по 24. А биды вообще до 23.4 отваливались. По- моему так не растут на истинном растущем тренде.

Межбанк, который в эти дни оказался "вне игры" может попытается чуть подрасти и отыграть хоть что-то, но выше 25 - врядли. Может быть после 15 января что-то вкинут или что-то всплывет и будет повод - но в этот двухнедельный период сомневаюсь. На межбанке может кто-нибудь захочет зафиксировать прибыль от овгз или годовых депо.

Но в целом ситуация очень напоминает (даже графически) ситуацию октябрь19 и дальше. Поэтому хоть и есть недовольные курсом 23 (типа Беня и экспортеры), но сценарий может повториться и довольные покупкой по 23.5 - 24.5 могут "еще пожалеть".

П.С. Не закончится укрепительный тренд так просто.
True Rocket будет очень неожиданно. А для этого либо сначала снизят амплитуду колебаний до привычных пары копеек в боковичке, чтобы большинство перестали вообще обращать внимание на курс. Вопрос только где - на 24, на 23, 22 , .... - тот еще вопрос. Это как один из вариантов ракеты. А второй вариант - это рост сразу на гривни четыре-пять за ту же неделю и далее-далее - но такое пока вообще ничем не обосновано - только лишь от 16-20 такое будет обосновано :shock: :mrgreen: .
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 02 січ, 2020 00:08, всього редагувалось 2 разів.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 00:01

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

24,00 на 15.01
yurko81
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 00:20

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  orest написав:15.01 – 25,2
31.01 – 24,8
15.02 – 24,6
29.02 – 24,3
15.03 – 24
31.03 – 23,8
15.04 – 24,1
30.04 – 24
15.05 – 23,8
31.05 – 23,5
15.06 – 23,3
30.06 – 23
15.07 – 23,5
31.07 – 24
15.08 – 24,2
31.08 – 24
15.09 – 24,5
30.09 – 24,3
15.10 – 24,5
31.10 – 25
15.11 – 25,1
30.11 – 25
15.12 – 24,6
31.12 – 25,1

... так, як далі я участі в цьому конкурсі приймати НЕ буду, то дозволю собі написати наступне:
- Ваш прогноз має право на життя, тільки у ньму є помилка......
- ще у 2020р маємо "помацати" 22, хх

- на все добре!

- всім успіхів у прогнозуванні!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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