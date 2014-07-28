Підсумки року будуть завтра.
Також, до завтра до кінця дня приймаємо прогнози на середину січня.
Всіх форумчан зі святами! З Новим роком!
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Додано: Сер 01 січ, 2020 12:23
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Підсумки року будуть завтра.
Також, до завтра до кінця дня приймаємо прогнози на середину січня.
Всіх форумчан зі святами! З Новим роком!
Додано: Сер 01 січ, 2020 23:55
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Что ж, игра продолжается.
На 15 января 2020
24.24
Состоянием на сейчас не вижу поводов отпускания гривни даже до 25 грн.
Если б был проиницирован новый тренд на рост, то такого сваливания с 25 до 24+ (и длительном удержании на этой цифре пару дней) как сейчас не было бы. Ну упали бы до 24.3, но не ниже. Или хотя бы откскочили сразу от 24. А в Одессе, через пару часов после отката и все три выходных дня можно было спокойно найти по 24. А биды вообще до 23.4 отваливались. По- моему так не растут на истинном растущем тренде.
Межбанк, который в эти дни оказался "вне игры" может попытается чуть подрасти и отыграть хоть что-то, но выше 25 - врядли. Может быть после 15 января что-то вкинут или что-то всплывет и будет повод - но в этот двухнедельный период сомневаюсь. На межбанке может кто-нибудь захочет зафиксировать прибыль от овгз или годовых депо.
Но в целом ситуация очень напоминает (даже графически) ситуацию октябрь19 и дальше. Поэтому хоть и есть недовольные курсом 23 (типа Беня и экспортеры), но сценарий может повториться и довольные покупкой по 23.5 - 24.5 могут "еще пожалеть".
П.С. Не закончится укрепительный тренд так просто.
True Rocket будет очень неожиданно. А для этого либо сначала снизят амплитуду колебаний до привычных пары копеек в боковичке, чтобы большинство перестали вообще обращать внимание на курс. Вопрос только где - на 24, на 23, 22 , .... - тот еще вопрос. Это как один из вариантов ракеты. А второй вариант - это рост сразу на гривни четыре-пять за ту же неделю и далее-далее - но такое пока вообще ничем не обосновано - только лишь от 16-20 такое будет обосновано .
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 02 січ, 2020 00:08, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 02 січ, 2020 00:01
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
24,00 на 15.01
Додано: Чет 02 січ, 2020 00:20
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
... так, як далі я участі в цьому конкурсі приймати НЕ буду, то дозволю собі написати наступне:
- Ваш прогноз має право на життя, тільки у ньму є помилка......
- ще у 2020р маємо "помацати" 22, хх
- на все добре!
- всім успіхів у прогнозуванні!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 02 січ, 2020 09:02
23.88 на 15/01
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Чет 02 січ, 2020 11:40
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
23,50 на 15.01
Топлива нет, плавный спуск! Те крохи, которые бюджет оплатил 27-28 декабря подрядчикам и поставщикам, уже сделали своё дело и осели!
Додано: Чет 02 січ, 2020 12:11
Поздоровляємо переможців V етапу конкурсу за IV квартал 2019р!
І місце - 10/9/9 з похибкою трохи менше 24 коп.
ІІ місце - чик та Mayag з похибкою трохи менше 27 коп.
ІІІ місце - yurko81 з похибкою трохи менше 47 коп.
Поздоровляємо абсолютного переможця конкурсу за IV квартал 2019р! - Alex2007 з середньою похибкою 32,5 коп!
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