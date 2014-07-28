Додано: Сер 01 січ, 2020 23:55

На 15 января 2020

24.24

Что ж, игра продолжается.Состоянием на сейчас не вижу поводов отпускания гривни даже до 25 грн.Если б был проиницирован новый тренд на рост, то такого сваливания с 25 до 24+ (и длительном удержании на этой цифре пару дней) как сейчас не было бы. Ну упали бы до 24.3, но не ниже. Или хотя бы откскочили сразу от 24. А в Одессе, через пару часов после отката и все три выходных дня можно было спокойно найти по 24. А биды вообще до 23.4 отваливались. По- моему так не растут на истинном растущем тренде.Межбанк, который в эти дни оказался "вне игры" может попытается чуть подрасти и отыграть хоть что-то, но выше 25 - врядли. Может быть после 15 января что-то вкинут или что-то всплывет и будет повод - но в этот двухнедельный период сомневаюсь. На межбанке может кто-нибудь захочет зафиксировать прибыль от овгз или годовых депо.Но в целом ситуация очень напоминает (даже графически) ситуацию октябрь19 и дальше. Поэтому хоть и есть недовольные курсом 23 (типа Беня и экспортеры), но сценарий может повториться и довольные покупкой по 23.5 - 24.5 могут "еще пожалеть".П.С. Не закончится укрепительный тренд так просто.True Rocket будет очень неожиданно. А для этого либо сначала снизят амплитуду колебаний до привычных пары копеек в боковичке, чтобы большинство перестали вообще обращать внимание на курс. Вопрос только где - на 24, на 23, 22 , .... - тот еще вопрос. Это как один из вариантов ракеты. А второй вариант - это рост сразу на гривни четыре-пять за ту же неделю и далее-далее - но такое пока вообще ничем не обосновано - только лишь от 16-20 такое будет обосновано