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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Чет 02 січ, 2020 16:16
Faceless написав:Поздоровляємо переможців V етапу конкурсу за IV квартал 2019р!І місце
- 10/9/9
з похибкою трохи менше 24 коп.ІІ місце
- чик
та Mayag
з похибкою трохи менше 27 коп.ІІІ місце
- yurko81
з похибкою трохи менше 47 коп.Поздоровляємо абсолютного переможця конкурсу за IV квартал 2019р!
- Alex2007
з середньою похибкою 32,5 коп!
Поздравляю!!!!
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