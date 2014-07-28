RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1613161416151616
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 16:16

  Faceless написав:Зображення

Поздоровляємо переможців V етапу конкурсу за IV квартал 2019р!

І місце - 10/9/9 з похибкою трохи менше 24 коп.
ІІ місце - чик та Mayag з похибкою трохи менше 27 коп.
ІІІ місце - yurko81 з похибкою трохи менше 47 коп.

Поздоровляємо абсолютного переможця конкурсу за IV квартал 2019р! - Alex2007 з середньою похибкою 32,5 коп!

Поздравляю!!!!
SAndriy1
 
Повідомлень: 398
З нами з: 17.01.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 17:33

скоро всех ждёт 25,10 !!!

З.Ы.
это на середину января
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3461
З нами з: 21.04.11
Подякував: 508 раз.
Подякували: 338 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 17:38

  Faceless написав:Зображення

Поздоровляємо переможців V етапу конкурсу за IV квартал 2019р!

І місце - 10/9/9 з похибкою трохи менше 24 коп.
ІІ місце - чик та Mayag з похибкою трохи менше 27 коп.
ІІІ місце - yurko81 з похибкою трохи менше 47 коп.

Поздоровляємо абсолютного переможця конкурсу за IV квартал 2019р! - Alex2007 з середньою похибкою 32,5 коп!


Только я не вижу таблички ? :roll:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 14506
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3857 раз.
Подякували: 5767 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 17:41

  freeze написав:Только я не вижу таблички ?

тоже
похоже хостинг картинок глючит
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3461
З нами з: 21.04.11
Подякував: 508 раз.
Подякували: 338 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 17:42

  Faceless написав:Побуду найбільшим гривнеоптимістом наразі. На 15.01 зберігаю свій прогноз, що був на кінець 2019 - 23,24.


Думаете все тенденции навсегда полетели в тартарары ? Всё-таки середина января обычно была пиком.
Поставлю на - 24.35
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 14506
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3857 раз.
Подякували: 5767 раз.
 
Профіль
20
3
5
  #<1 ... 1613161416151616
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Прогноз курса валют НЕклассическими (альтернативными) метода
uaprofi » Пон 30 гру, 2019 02:41
3 565
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 гру, 2019 17:01
Alex2007
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 7581
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 9253
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (24276)
02.01.2020 17:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.