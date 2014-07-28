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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Чет 02 січ, 2020 16:16
Faceless написав:Поздоровляємо переможців V етапу конкурсу за IV квартал 2019р!І місце
- 10/9/9
з похибкою трохи менше 24 коп.ІІ місце
- чик
та Mayag
з похибкою трохи менше 27 коп.ІІІ місце
- yurko81
з похибкою трохи менше 47 коп.Поздоровляємо абсолютного переможця конкурсу за IV квартал 2019р!
- Alex2007
з середньою похибкою 32,5 коп!
Поздравляю!!!!
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Додано: Чет 02 січ, 2020 17:33
скоро всех ждёт 25,10 !!!
З.Ы.
это на середину января
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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Додано: Чет 02 січ, 2020 17:38
Faceless написав:Поздоровляємо переможців V етапу конкурсу за IV квартал 2019р!І місце
- 10/9/9
з похибкою трохи менше 24 коп.ІІ місце
- чик
та Mayag
з похибкою трохи менше 27 коп.ІІІ місце
- yurko81
з похибкою трохи менше 47 коп.Поздоровляємо абсолютного переможця конкурсу за IV квартал 2019р!
- Alex2007
з середньою похибкою 32,5 коп!
Только я не вижу таблички ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Чет 02 січ, 2020 17:41
freeze написав:
Только я не вижу таблички ?
тоже
похоже хостинг картинок глючит
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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uaprofi
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Додано: Чет 02 січ, 2020 17:42
Faceless написав:
Побуду найбільшим гривнеоптимістом наразі. На 15.01 зберігаю свій прогноз, що був на кінець 2019 - 23,24.
Думаете все тенденции навсегда полетели в тартарары ? Всё-таки середина января обычно была пиком.
Поставлю на - 24.35
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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