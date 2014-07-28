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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1614161516161617>
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 16:16

  Faceless написав:Зображення

Поздоровляємо переможців V етапу конкурсу за IV квартал 2019р!

І місце - 10/9/9 з похибкою трохи менше 24 коп.
ІІ місце - чик та Mayag з похибкою трохи менше 27 коп.
ІІІ місце - yurko81 з похибкою трохи менше 47 коп.

Поздоровляємо абсолютного переможця конкурсу за IV квартал 2019р! - Alex2007 з середньою похибкою 32,5 коп!

Поздравляю!!!!
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 17:33

скоро всех ждёт 25,10 !!!

З.Ы.
это на середину января
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 17:38

  Faceless написав:Зображення

Поздоровляємо переможців V етапу конкурсу за IV квартал 2019р!

І місце - 10/9/9 з похибкою трохи менше 24 коп.
ІІ місце - чик та Mayag з похибкою трохи менше 27 коп.
ІІІ місце - yurko81 з похибкою трохи менше 47 коп.

Поздоровляємо абсолютного переможця конкурсу за IV квартал 2019р! - Alex2007 з середньою похибкою 32,5 коп!


Только я не вижу таблички ? :roll:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 17:41

  freeze написав:Только я не вижу таблички ?

тоже
похоже хостинг картинок глючит
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 17:42

  Faceless написав:Побуду найбільшим гривнеоптимістом наразі. На 15.01 зберігаю свій прогноз, що був на кінець 2019 - 23,24.


Думаете все тенденции навсегда полетели в тартарары ? Всё-таки середина января обычно была пиком.
Поставлю на - 24.35
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 18:17

  uaprofi написав:
  freeze написав:Только я не вижу таблички ?

тоже
похоже хостинг картинок глючит

У меня все ок. Попробуйте кеш почистить
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 18:18

https://i.paste.pics/c63ba8519317162aa5 ... bf4550.png

Я вижу они вообще упали с дуба и посходили с ума - всё больше и больше коридор становится.
Такое впечатление что скоро вообще будет ходить пару дней по 5 грн туда и 3 гривни назад. Как вообще можно в такой ситуации что-то достоверно прогнозировать и действовать неКЕДовику (не все могут в турборежиме бегать например в 10 утра 30 числа сдавать и откупать через 2-3 часа :lol: - есть как-бы чем заниматься еще).
Я все конечно понимаю. Ну это какой-то тупейший развод. Если они хотят крепкую гривну сделать - ок, но надо как-то "помедленнее и поаккуратнее" .
:shock:

И вопрос: вообще кто-то из местных перешел или собирается переходить в гривну по-серьезному (не на относительную какую-то текущую мелочь, а как-то по крупнее) и на среднесрок-долгосрок?
Тут же раздеть запросто могут (причем обязательно как только сдашь :mrgreen: будет как с тем бутербродом с маслом :mrgreen: ), никакие гривнопроценты нихрена не перекроют, а если и перекроют так нервов больше уйдет чем того дохода. Гривнодепозит уже вообще не покрывает никакие риски. Пусть идут сцуки лесом. :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 18:36

  Alex2007 написав:https://i.paste.pics/c63ba8519317162aa5839ee108bf4550.png

Я вижу они вообще упали с дуба и посходили с ума - всё больше и больше коридор становится.
Такое впечатление что скоро вообще будет ходить пару дней по 5 грн туда и 3 гривни назад. Как вообще можно в такой ситуации что-то достоверно прогнозировать и действовать неКЕДовику.
Я все конечно понимаю. Ну это какой-то тупейший развод. Если они хотят крепкую гривну сделать - ок, но надо как-то "помедленнее и поаккуратнее" .
:shock:

И вопрос: вообще кто-то из местных перешел или собирается переходить в гривну по-серьезному (не на относительную какую-то текущую мелочь, а как-то по крупнее) и на среднесрок-долгосрок?
Тут же раздеть запросто могут (причем обязательно как только сдашь :mrgreen: будет как с тем бутербродом с маслом :mrgreen: ), никакие гривнопроценты нихрена не перекроют, а если и перекроют так нервов больше уйдет чем того дохода. Гривнодепозит уже вообще не покрывает никакие риски. Пусть идут сцуки лесом. :mrgreen:



у вас заметно сдают нервы...
коллега, поверьте, деньги того не стоят

скажу о своей игре с гривной в ушедшем году- в ноябре 2017-го открыл несколько 6 мес. депо (в 4 банках), суммы были до 100к, потом в феврале 2018 прокалькулировал, что если буду пополнять гривне-депо в минус точно не уйду и стал пополнять (с пополнением был всего 1 депо-кидал все на него. в первой декаде мая закончились 3 из 4х гривне депо, выходить в валюту не стал (т.к. уже было известно о смене власти)-решил скинуть все в одну кучу (одну банку) и оставил еще на 3 мес. на большой сумме банк дал мне хорошие условия. в середине августа забрал всю гривну (откупился в среднем 25,30) и купил недвижимость. Сейчас гривны не имею.

п.с. не вижу смысла открывать гривне депо сегодня при низкой базе
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prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 18:57

prodigy

Сдают. В том то и дело. :mrgreen:

Меня больше всего напрягает рынок земли. Если откроют на "их условиях", - сейчас неважно глобально плохие эти условия или хорошие - это отдельная тема, - то новая валюта, уже несовсем спекулятивная как с ОВГЗ, может вообще водопадом прибить курс где-нибудь снизу.

И получаем тупо заблокированые немалые суммы "там сверху" на неопределенное время (не учитываю сейчас доходы от депо, качель; считаю просто от начальных курсов закупов за 2015-2018 год).

И второе что напрягает, это бесконечные Ку-Куе, печатание бесконечного кол-во бабок в мире. К-рые имееют свойство обесцениваться и тоже попадая сюда технически играют на стороне укрепления гривни. Вместе с рынком земли - даже не знаю что можем иметь. :roll:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 19:06

  freeze написав:
  Faceless написав:Побуду найбільшим гривнеоптимістом наразі. На 15.01 зберігаю свій прогноз, що був на кінець 2019 - 23,24.


Думаете все тенденции навсегда полетели в тартарары ? Всё-таки середина января обычно была пиком.
Поставлю на - 24.35

Для меня и скачек под НГ тоже был неожиданным. Все тнеденции может и не полетели, но пока думаю вернемся к ситуации конца 2019, т.е. еще немного укрепимся
Faceless
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