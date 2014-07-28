Я вижу они вообще упали с дуба и посходили с ума - всё больше и больше коридор становится. Такое впечатление что скоро вообще будет ходить пару дней по 5 грн туда и 3 гривни назад. Как вообще можно в такой ситуации что-то достоверно прогнозировать и действовать неКЕДовику (не все могут в турборежиме бегать например в 10 утра 30 числа сдавать и откупать через 2-3 часа - есть как-бы чем заниматься еще). Я все конечно понимаю. Ну это какой-то тупейший развод. Если они хотят крепкую гривну сделать - ок, но надо как-то "помедленнее и поаккуратнее" .
И вопрос: вообще кто-то из местных перешел или собирается переходить в гривну по-серьезному (не на относительную какую-то текущую мелочь, а как-то по крупнее) и на среднесрок-долгосрок? Тут же раздеть запросто могут (причем обязательно как только сдашь будет как с тем бутербродом с маслом ), никакие гривнопроценты нихрена не перекроют, а если и перекроют так нервов больше уйдет чем того дохода. Гривнодепозит уже вообще не покрывает никакие риски. Пусть идут сцуки лесом.
Я вижу они вообще упали с дуба и посходили с ума - всё больше и больше коридор становится. Такое впечатление что скоро вообще будет ходить пару дней по 5 грн туда и 3 гривни назад. Как вообще можно в такой ситуации что-то достоверно прогнозировать и действовать неКЕДовику. Я все конечно понимаю. Ну это какой-то тупейший развод. Если они хотят крепкую гривну сделать - ок, но надо как-то "помедленнее и поаккуратнее" .
И вопрос: вообще кто-то из местных перешел или собирается переходить в гривну по-серьезному (не на относительную какую-то текущую мелочь, а как-то по крупнее) и на среднесрок-долгосрок? Тут же раздеть запросто могут (причем обязательно как только сдашь будет как с тем бутербродом с маслом ), никакие гривнопроценты нихрена не перекроют, а если и перекроют так нервов больше уйдет чем того дохода. Гривнодепозит уже вообще не покрывает никакие риски. Пусть идут сцуки лесом.
у вас заметно сдают нервы... коллега, поверьте, деньги того не стоят
скажу о своей игре с гривной в ушедшем году- в ноябре 2017-го открыл несколько 6 мес. депо (в 4 банках), суммы были до 100к, потом в феврале 2018 прокалькулировал, что если буду пополнять гривне-депо в минус точно не уйду и стал пополнять (с пополнением был всего 1 депо-кидал все на него. в первой декаде мая закончились 3 из 4х гривне депо, выходить в валюту не стал (т.к. уже было известно о смене власти)-решил скинуть все в одну кучу (одну банку) и оставил еще на 3 мес. на большой сумме банк дал мне хорошие условия. в середине августа забрал всю гривну (откупился в среднем 25,30) и купил недвижимость. Сейчас гривны не имею.
п.с. не вижу смысла открывать гривне депо сегодня при низкой базе
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Меня больше всего напрягает рынок земли. Если откроют на "их условиях", - сейчас неважно глобально плохие эти условия или хорошие - это отдельная тема, - то новая валюта, уже несовсем спекулятивная как с ОВГЗ, может вообще водопадом прибить курс где-нибудь снизу.
И получаем тупо заблокированые немалые суммы "там сверху" на неопределенное время (не учитываю сейчас доходы от депо, качель; считаю просто от начальных курсов закупов за 2015-2018 год).
И второе что напрягает, это бесконечные Ку-Куе, печатание бесконечного кол-во бабок в мире. К-рые имееют свойство обесцениваться и тоже попадая сюда технически играют на стороне укрепления гривни. Вместе с рынком земли - даже не знаю что можем иметь.