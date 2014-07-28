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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1614161516161617
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 19:08

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  Alex2007 написав:И вопрос: вообще кто-то из местных перешел или собирается переходить в гривну по-серьезному (не на относительную какую-то текущую мелочь, а как-то по крупнее) и на среднесрок-долгосрок?

Нет, ибо сомневаюсь, что отыграю убыток из-за низкого курса продажи бакса сейчас, посижу немного на заборе, а там будет видно, когда в депо доллар замуровать или будет вариант выйти в гривну по приемлемому курсу, под это заготовлены грндепо с пополнением под хороший процент
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 20:34

  Alex2007 написав:https://i.paste.pics/c63ba8519317162aa5839ee108bf4550.png

Я вижу они вообще упали с дуба и посходили с ума - всё больше и больше коридор становится.
Такое впечатление что скоро вообще будет ходить пару дней по 5 грн туда и 3 гривни назад. Как вообще можно в такой ситуации что-то достоверно прогнозировать и действовать неКЕДовику (не все могут в турборежиме бегать например в 10 утра 30 числа сдавать и откупать через 2-3 часа :lol: - есть как-бы чем заниматься еще).
Я все конечно понимаю. Ну это какой-то тупейший развод. Если они хотят крепкую гривну сделать - ок, но надо как-то "помедленнее и поаккуратнее" .
:shock:

И вопрос: вообще кто-то из местных перешел или собирается переходить в гривну по-серьезному (не на относительную какую-то текущую мелочь, а как-то по крупнее) и на среднесрок-долгосрок?
Тут же раздеть запросто могут (причем обязательно как только сдашь :mrgreen: будет как с тем бутербродом с маслом :mrgreen: ), никакие гривнопроценты нихрена не перекроют, а если и перекроют так нервов больше уйдет чем того дохода. Гривнодепозит уже вообще не покрывает никакие риски. Пусть идут сцуки лесом. :mrgreen:

У меня такая деятельность, что я просто не менял новую гривну на доллар уже три месяца и кое-что поднакопилось!
Менять доллар на гривну не собираюсь - а вот в гривне ещё посижу чуток! Форвард даёт 15% по карте, ПУМБ 12%, ТАС 10, Альфа и ОТП ПО 9. В текущей ситуации часть болтается на срочных депо, а остальное в этих с возможностью перевернуть в валюту все очень быстро!
SAndriy1
 
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