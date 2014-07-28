Alex2007 написав:

https://i.paste.pics/c63ba8519317162aa5839ee108bf4550.pngЯ вижу они вообще упали с дуба и посходили с ума - всё больше и больше коридор становится.Такое впечатление что скоро вообще будет ходить пару дней по 5 грн туда и 3 гривни назад. Как вообще можно в такой ситуации что-то достоверно прогнозировать и действовать неКЕДовику (не все могут в турборежиме бегать например в 10 утра 30 числа сдавать и откупать через 2-3 часа- есть как-бы чем заниматься еще).Я все конечно понимаю. Ну это какой-то тупейший развод. Если они хотят крепкую гривну сделать - ок, но надо как-то "помедленнее и поаккуратнее" .(не на относительную какую-то текущую мелочь, а как-то по крупнее) и на среднесрок-долгосрок?Тут же раздеть запросто могут (причем обязательно как только сдашьбудет как с тем бутербродом с маслом), никакие гривнопроценты нихрена не перекроют, а если и перекроют так нервов больше уйдет чем того дохода. Гривнодепозит уже вообще не покрывает никакие риски. Пусть идут сцуки лесом.