Alex2007 написав:И вопрос: вообще кто-то из местных перешел или собирается переходить в гривну по-серьезному (не на относительную какую-то текущую мелочь, а как-то по крупнее) и на среднесрок-долгосрок?
Нет, ибо сомневаюсь, что отыграю убыток из-за низкого курса продажи бакса сейчас, посижу немного на заборе, а там будет видно, когда в депо доллар замуровать или будет вариант выйти в гривну по приемлемому курсу, под это заготовлены грндепо с пополнением под хороший процент
Я вижу они вообще упали с дуба и посходили с ума - всё больше и больше коридор становится. Такое впечатление что скоро вообще будет ходить пару дней по 5 грн туда и 3 гривни назад. Как вообще можно в такой ситуации что-то достоверно прогнозировать и действовать неКЕДовику (не все могут в турборежиме бегать например в 10 утра 30 числа сдавать и откупать через 2-3 часа - есть как-бы чем заниматься еще). Я все конечно понимаю. Ну это какой-то тупейший развод. Если они хотят крепкую гривну сделать - ок, но надо как-то "помедленнее и поаккуратнее" .
И вопрос: вообще кто-то из местных перешел или собирается переходить в гривну по-серьезному (не на относительную какую-то текущую мелочь, а как-то по крупнее) и на среднесрок-долгосрок? Тут же раздеть запросто могут (причем обязательно как только сдашь будет как с тем бутербродом с маслом ), никакие гривнопроценты нихрена не перекроют, а если и перекроют так нервов больше уйдет чем того дохода. Гривнодепозит уже вообще не покрывает никакие риски. Пусть идут сцуки лесом.
У меня такая деятельность, что я просто не менял новую гривну на доллар уже три месяца и кое-что поднакопилось! Менять доллар на гривну не собираюсь - а вот в гривне ещё посижу чуток! Форвард даёт 15% по карте, ПУМБ 12%, ТАС 10, Альфа и ОТП ПО 9. В текущей ситуации часть болтается на срочных депо, а остальное в этих с возможностью перевернуть в валюту все очень быстро!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
(раньше хостингКартинок при открытии изображения в отдельном окне вообще думал по несколько минут из-за всяких заблокированных вконтактов и тому подобное, которые там навешаны до сих пор).
Сейчас же вообще не открывает ни отдельно, ни на форуме не показывает. Второй или третий день какая-то ерунда с этими изображениями.
Время ожидания соединения истекло
Время ожидания ответа от сервера hostingkartinok.com истекло.
Возможно, сайт временно недоступен или перегружен запросами. Подождите некоторое время и попробуйте снова. может это. но с утра не грузится точно Если вы не можете загрузить ни одну страницу – проверьте настройки соединения с Интернетом. это ок Если ваш компьютер или сеть защищены межсетевым экраном или прокси-сервером – убедитесь, что Tor Browser разрешён выход в Интернет. это ок
Кеш, куки, кстати подчищал на всякий случай.
p/s/ через анонимайзер http://cameleo.xyz/ ссылка открывается и показывает. Т.е. через TOR многострадальный подсанкционный mail.ru открывается без заминки, а hostingkartinok.com - не открывается, только через анонимайзер. Волшебства какие-то - пора доставать бубен.