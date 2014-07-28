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Додано: Чет 16 січ, 2020 12:28
24.57 на 31/01
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Чет 16 січ, 2020 19:17
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Прогноз на кінець місяця 23,68
Все ще очікую деякого зниження
Додано: Чет 16 січ, 2020 19:27
24.25 на конец месяца, не думаю, что за это время что-то произойдет неожиданное.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:17
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
23,80 - жду семилетки ОГВЗ!
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