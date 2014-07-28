ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

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Додано: Чет 16 січ, 2020 12:28
24.57 на 31/01
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Чет 16 січ, 2020 19:17
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Прогноз на кінець місяця 23,68
Все ще очікую деякого зниження
Додано: Чет 16 січ, 2020 19:27
24.25 на конец месяца, не думаю, что за это время что-то произойдет неожиданное.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:17
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
23,80 - жду семилетки ОГВЗ!
Додано: Суб 18 січ, 2020 00:50
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
если еще можно
оставлю 24.24 на конец месяца
пока еще нисходящий глобальный тренд не поломан. поэтому возможны полеты камушков вниз и даже под 24 (особенно под конец месяца такое возможно), а впоследствии и под 23....
А сильно вверх сейчас - никто не решится из монетарных керманычей на такое, иначе окажутся полнейшими балаболами.
п.с .Название веточки, год, желательно обновить
Додано: Суб 18 січ, 2020 01:35
Игра для обменовалюты можно сделать?
Попробовать создать игру на форуме "Мiняйко"
Додано: Суб 18 січ, 2020 10:21
Alex2007
Чик
Коллеги, при всем уважении, одно дело, если забывает дать прогноз участник, который ни на что не претендует, но вы-то другое дело.
Меньше всего хочу, чтобы вы вышли из конкурса или потеряли шансы на выигрыш. Но конкурс теряет смысл, если кто-то соблюдает правила, а кто-то нет.
Когда-то уже было принято решение (по дате подведения итогов в конце месяца), если большинство с датой ошиблось, давайте ее перенесем.
Давайте и сейчас примем аналогичное решение - каждый участник конкурса имеет право один раз за квартал подать свой прогноз с опозданием не более чем на 12 (или 24) часа. И будем считать, что вы своим правом в этом квартале уже воспользовались.
Додано: Суб 18 січ, 2020 10:29
Думаю, что пара ночных часов ни на что не влияет, имхо. Всё равно ночью ничего не происходит.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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