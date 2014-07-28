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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1617161816191620>
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 12:28

24.57 на 31/01
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 19:17

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Прогноз на кінець місяця 23,68
Все ще очікую деякого зниження
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 19:27

24.25 на конец месяца, не думаю, что за это время что-то произойдет неожиданное.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:17

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

23,80 - жду семилетки ОГВЗ!
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:59

На 31.01 - 24,38
AlexTk
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 00:50

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

если еще можно
оставлю 24.24 на конец месяца

пока еще нисходящий глобальный тренд не поломан. поэтому возможны полеты камушков вниз и даже под 24 (особенно под конец месяца такое возможно), а впоследствии и под 23....
А сильно вверх сейчас - никто не решится из монетарных керманычей на такое, иначе окажутся полнейшими балаболами.

п.с .Название веточки, год, желательно обновить :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 01:35

Игра для обменовалюты можно сделать?

Попробовать создать игру на форуме "Мiняйко"
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 02:56

если еще можно
24 на конец месяца...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 10:21

Alex2007
Чик
Коллеги, при всем уважении, одно дело, если забывает дать прогноз участник, который ни на что не претендует, но вы-то другое дело.

Меньше всего хочу, чтобы вы вышли из конкурса или потеряли шансы на выигрыш. Но конкурс теряет смысл, если кто-то соблюдает правила, а кто-то нет.

Когда-то уже было принято решение (по дате подведения итогов в конце месяца), если большинство с датой ошиблось, давайте ее перенесем.

Давайте и сейчас примем аналогичное решение - каждый участник конкурса имеет право один раз за квартал подать свой прогноз с опозданием не более чем на 12 (или 24) часа. И будем считать, что вы своим правом в этом квартале уже воспользовались.
AlexTk
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 10:29

  AlexTk написав:И будем считать, что вы своим правом в этом квартале уже воспользовались.


Думаю, что пара ночных часов ни на что не влияет, имхо. Всё равно ночью ничего не происходит.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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