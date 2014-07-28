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Додано: Суб 18 січ, 2020 11:00
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
За два дні гривня втратила близько 30 копійок. Багато хто тут вірить, що наша нац. валюта не залежить від політичних факторів. Моя думка протилежна — те що відбувається з валютою в останні дні наслідок політичної бурі навколо уряду. Є надія що вона скоро вщухне і все повернеться на свої місця. Можливо. Але більш імовірним, на мою думку, є подальше ескалація політичного конфлікту з підвищенням ставок. Олігарх з Дніпра і далі буде розкачувати човен, а гроші люблять тишу. Тому в вівторок на черговому аукціоні ОВДП ми побачимо чи досить у нас тихо і безпечно для спекулятивного капіталу. А поки що всім хороший вихідних!
Ваш персональный банкир в мире финансов - http://personalbanker.com.ua/
Додано: Суб 18 січ, 2020 11:23
freeze
Тут дело не в ночных/дневных часах, а в том,что участник, который знает прогнозы других, имеет преимущество. В свое время Чай выиграл благодаря тому, что учитывал в своих прогнозах прогнозы тех, кто стоял в таблице выше него. Кстати за это его тут критиковали, хотя правила он не нарушал. Не скрою, я тоже выиграл один квартал в основном благодаря такой стратегии.
Я предлагал - давать прогнозы в личку (например, Фэйслессу), а потом публиковать. Тогда все были бы в равных условиях, ну кроме Фэйслесса . Не поддержали. Оставили прежние правила. Давайте их выполнять, или поменяем с общего согласия.
Додано: Суб 18 січ, 2020 11:29
Я тут viewtopic.php?p=4845482#p4845482 і в наступному дописі виклав кілька думок з того прводу.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Суб 18 січ, 2020 15:49
Не розумію цей кіпіш.
Декілька цікавих прогнозистів з верхньої частини таблиці і так вже залишили конкурс за власним бажанням...
і тому не хотілося б, що б у конкурсі залишились:
ти, да я, да ми с тобой - в цьому випадку конкурс дійсно втратить сенс.
До того ж, як вже згадав freeze, ті нічні години не дають жодної фори.
Тому особисто я не проти цих двох нічних прогнозів.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
Додано: Суб 18 січ, 2020 15:59
Особисто я останнім часом даю прогноз завчасно, цього разу 15-го в 17:10.
А прогноз на 31грудня 2019року я дав взагалі ще 13 грудня, що не завадило мені перемогти 31грудня.
Тому особисто для мене то взагалі не грає ролі.
А Чай, а що Чай, тролили трохи, а як же без цього.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
Додано: Суб 18 січ, 2020 16:21
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
ну на сей раз я реально не успел вовремя, а 15-16-го было не понятно - смысл клепать совсем уж левые цифры. На следующий раз - постараюсь дать 31-го - 1-го числа.
Меня другой вопрос интересует - куда делись большая половина отцов-основателей ветки, которые на первых страницах ? Витл например, мог бы зайти иногда чего-то черкануть по курсу. Чай тоже, хотя он в основном писал в контексте.
Или интернет с компутером/телефоном нынче дорогие и ни минутки свободной нету все 365дн*24ч?
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