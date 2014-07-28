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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Суб 18 січ, 2020 11:00
За два дні гривня втратила близько 30 копійок. Багато хто тут вірить, що наша нац. валюта не залежить від політичних факторів. Моя думка протилежна — те що відбувається з валютою в останні дні наслідок політичної бурі навколо уряду. Є надія що вона скоро вщухне і все повернеться на свої місця. Можливо. Але більш імовірним, на мою думку, є подальше ескалація політичного конфлікту з підвищенням ставок. Олігарх з Дніпра і далі буде розкачувати човен, а гроші люблять тишу. Тому в вівторок на черговому аукціоні ОВДП ми побачимо чи досить у нас тихо і безпечно для спекулятивного капіталу. А поки що всім хороший вихідних!
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Додано: Суб 18 січ, 2020 11:23
freeze
Тут дело не в ночных/дневных часах, а в том,что участник, который знает прогнозы других, имеет преимущество. В свое время Чай выиграл благодаря тому, что учитывал в своих прогнозах прогнозы тех, кто стоял в таблице выше него. Кстати за это его тут критиковали, хотя правила он не нарушал. Не скрою, я тоже выиграл один квартал в основном благодаря такой стратегии.
Я предлагал - давать прогнозы в личку (например, Фэйслессу), а потом публиковать. Тогда все были бы в равных условиях, ну кроме Фэйслесса
. Не поддержали. Оставили прежние правила. Давайте их выполнять, или поменяем с общего согласия.
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AlexTk
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Додано: Суб 18 січ, 2020 11:29
KULANDALE написав:
За два дні гривня втратила близько 30 копійок. Багато хто тут вірить, що наша нац. валюта не залежить від політичних факторів. Моя думка протилежна — те що відбувається з валютою в останні дні наслідок політичної бурі навколо уряду. Є надія що вона скоро вщухне і все повернеться на свої місця. Можливо. Але більш імовірним, на мою думку, є подальше ескалація політичного конфлікту з підвищенням ставок. Олігарх з Дніпра і далі буде розкачувати човен, а гроші люблять тишу. Тому в вівторок на черговому аукціоні ОВДП ми побачимо чи досить у нас тихо і безпечно для спекулятивного капіталу. А поки що всім хороший вихідних!
Я тут viewtopic.php?p=4845482#p4845482
і в наступному дописі виклав кілька думок з того прводу.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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Додано: Суб 18 січ, 2020 15:49
AlexTk написав:Alex2007 Чик
Коллеги, при всем уважении, одно дело, если забывает дать прогноз участник, который ни на что не претендует, но вы-то другое дело.
Меньше всего хочу, чтобы вы вышли из конкурса или потеряли шансы на выигрыш. Но конкурс теряет смысл, если кто-то соблюдает правила, а кто-то нет.
Когда-то уже было принято решение (по дате подведения итогов в конце месяца), если большинство с датой ошиблось, давайте ее перенесем.
Давайте и сейчас примем аналогичное решение - каждый участник конкурса имеет право один раз за квартал подать свой прогноз с опозданием не более чем на 12 (или 24) часа. И будем считать, что вы своим правом в этом квартале уже воспользовались.
Не розумію цей кіпіш.
Декілька цікавих прогнозистів з верхньої частини таблиці і так вже залишили конкурс за власним бажанням...
і тому не хотілося б, що б у конкурсі залишились:
ти, да я, да ми с тобой - в цьому випадку конкурс дійсно втратить сенс.
До того ж, як вже згадав freeze, ті нічні години не дають жодної фори.
Тому особисто я не проти цих двох нічних прогнозів.
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Додано: Суб 18 січ, 2020 15:59
AlexTk написав:freeze
Тут дело не в ночных/дневных часах, а в том,что участник, который знает прогнозы других, имеет преимущество. В свое время Чай выиграл благодаря тому, что учитывал в своих прогнозах прогнозы тех, кто стоял в таблице выше него. Кстати за это его тут критиковали, хотя правила он не нарушал. Не скрою, я тоже выиграл один квартал в основном благодаря такой стратегии.
Я предлагал - давать прогнозы в личку (например, Фэйслессу), а потом публиковать. Тогда все были бы в равных условиях, ну кроме Фэйслесса
. Не поддержали. Оставили прежние правила. Давайте их выполнять, или поменяем с общего согласия.
Особисто я останнім часом даю прогноз завчасно, цього разу 15-го в 17:10.
А прогноз на 31грудня 2019року я дав взагалі ще 13 грудня
, що не завадило мені перемогти 31грудня.
Тому особисто для мене то взагалі не грає ролі.
А Чай, а що Чай, тролили трохи, а як же без цього.
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Додано: Суб 18 січ, 2020 16:21
ну на сей раз я реально не успел вовремя, а 15-16-го было не понятно - смысл клепать совсем уж левые цифры. На следующий раз - постараюсь дать 31-го - 1-го числа.
Меня другой вопрос интересует - куда делись большая половина отцов-основателей ветки, которые на первых страницах ? Витл например, мог бы зайти иногда чего-то черкануть по курсу. Чай тоже, хотя он в основном писал в контексте.
Или интернет с компутером/телефоном нынче дорогие и ни минутки свободной нету все 365дн*24ч?
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Alex2007
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Додано: Суб 18 січ, 2020 17:16
10/9/9 написав: AlexTk написав:Alex2007 Чик
Коллеги, при всем уважении, одно дело, если забывает дать прогноз участник, который ни на что не претендует, но вы-то другое дело.
Меньше всего хочу, чтобы вы вышли из конкурса или потеряли шансы на выигрыш. Но конкурс теряет смысл, если кто-то соблюдает правила, а кто-то нет.
Когда-то уже было принято решение (по дате подведения итогов в конце месяца), если большинство с датой ошиблось, давайте ее перенесем.
Давайте и сейчас примем аналогичное решение - каждый участник конкурса имеет право один раз за квартал подать свой прогноз с опозданием не более чем на 12 (или 24) часа. И будем считать, что вы своим правом в этом квартале уже воспользовались.
Не розумію цей кіпіш.
Декілька цікавих прогнозистів з верхньої частини таблиці і так вже залишили конкурс за власним бажанням...
і тому не хотілося б, що б у конкурсі залишились:
ти, да я, да ми с тобой - в цьому випадку конкурс дійсно втратить сенс.
До того ж, як вже згадав freeze, ті нічні години не дають жодної фори.
Тому особисто я не проти цих двох нічних прогнозів.
Я поважаю Вас за Вашу активну участь і підтримку конкурсу, але Ви і справді не розумієте.
1. Я також не проти цих двох нічних прогнозів.
2. Я також хочу, щоб у конкурсі брали участь сильні прогнозисти і переміг у підсумку найсильніший, тому вважаю, що правила мають бути були зрозумілими й єдиними для всіх.
3. Йдеться не про перемогу на конкретному етапі, а про підсумкову перемогу (за квартал). Тут інша стратегія.
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AlexTk
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Додано: Суб 18 січ, 2020 17:43
Alex2007 написав:
ну на сей раз я реально не успел вовремя, а 15-16-го было не понятно - смысл клепать совсем уж левые цифры. На следующий раз - постараюсь дать 31-го - 1-го числа.
Меня другой вопрос интересует - куда делись большая половина отцов-основателей ветки, которые на первых страницах ? Витл например, мог бы зайти иногда чего-то черкануть по курсу. Чай тоже, хотя он в основном писал в контексте.
Или интернет с компутером/телефоном нынче дорогие и ни минутки свободной нету все 365дн*24ч?
Я стал читать эту ветку, потому что здесь писали Улан, Снупик, Очкарик, Кроп... Да и общая атмосфера была более доброжелательной, чем в контексте (собственно, как и декларировал Улан в самом начале).С удовольствием почитал бы их и сейчас.
С другой стороны, понимаю, что "просто время приспело, из-за синей горы понагнало другие дела" (с). И интерес к ветке, скорей всего, уже не возродить.
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Додано: Суб 18 січ, 2020 18:05
AlexTk написав:
Я стал читать эту ветку, потому что здесь писали Улан, Снупик, Очкарик, Кроп... Да и общая атмосфера была более доброжелательной, чем в контексте (собственно, как и декларировал Улан в самом начале).С удовольствием почитал бы их и сейчас.
С другой стороны, понимаю, что "просто время приспело, из-за синей горы понагнало другие дела" (с). И интерес к ветке, скорей всего, уже не возродить.
Любое дело живет, пока живет человек, считающий что он персонально отвечает за дело.
Последним таким был Vitl. Но внесение в ветку политических страстей привело к его уходу из ветки.
Кстати уважаемые Очкарик и Улан заходят, ай-ай, могли бы пару слов и черкнуть
По январю я фиксирую серьезное падение покупательского спроса на своей шкуре, я такого давно не помню, имхо. В прошлом году были превосходные июль и август, осень тоже терпимо, но декабрь уже не очень, а январь просто тишина, не спрашивают ни наличие, ни цену, просто потому что никого нет
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 18 січ, 2020 18:38
freeze написав: AlexTk написав:
Я стал читать эту ветку, потому что здесь писали Улан, Снупик, Очкарик, Кроп... Да и общая атмосфера была более доброжелательной, чем в контексте (собственно, как и декларировал Улан в самом начале).С удовольствием почитал бы их и сейчас.
С другой стороны, понимаю, что "просто время приспело, из-за синей горы понагнало другие дела" (с). И интерес к ветке, скорей всего, уже не возродить.
Любое дело живет, пока живет человек, считающий что он персонально отвечает за дело.
Последним таким был Vitl. Но внесение в ветку политических страстей привело к его уходу из ветки.
Кстати уважаемые Очкарик и Улан заходят, ай-ай, могли бы пару слов и черкнуть
Я не зря назвал именно эти ники. Когда бразды правления взял в свои руки Витл, это была уже другая ветка. И политические страсти привнес сюда в том числе и он. Хотя, справедливости ради, Витл действительно был последним, кто по-своему "болел" за ветку.
По январю я фиксирую серьезное падение покупательского спроса на своей шкуре, я такого давно не помню, имхо. В прошлом году были превосходные июль и август, осень тоже терпимо, но декабрь уже не очень, а январь просто тишина, не спрашивают ни наличие, ни цену, просто потому что никого нет
Имхо, предпраздничные и послепраздничные дни не показательны. Хотя Вам виднее, Вы можете сравнить с аналогичным периодом прошлого года.
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