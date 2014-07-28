ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

Додано: Суб 18 січ, 2020 11:23

Тут дело не в ночных/дневных часах, а в том,что участник, который знает прогнозы других, имеет преимущество. В свое время Чай выиграл благодаря тому, что учитывал в своих прогнозах прогнозы тех, кто стоял в таблице выше него. Кстати за это его тут критиковали, хотя правила он не нарушал. Не скрою, я тоже выиграл один квартал в основном благодаря такой стратегии.Я предлагал - давать прогнозы в личку (например, Фэйслессу), а потом публиковать. Тогда все были бы в равных условиях, ну кроме Фэйслесса. Не поддержали. Оставили прежние правила. Давайте их выполнять, или поменяем с общего согласия.