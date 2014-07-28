ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

Додано: Суб 18 січ, 2020 19:28

V2 написав: freeze написав: Гдесь минус 50 процентов от такого же календарного периода 2019 года. Гдесь минус 50 процентов от такого же календарного периода 2019 года.



Яка у Вас група товарів? Чи не з'явився поруч якийсь конкурент? Яка у Вас група товарів? Чи не з'явився поруч якийсь конкурент?

Электротовары. У меня конкуренты по большому счёту только Эпицентр да пару интернет магазинов-демпингистов. Остальных на районе я давно утопил своими ценами и они закрылись )))Здесь проблема явно глубже. Что-то более серьезное и глобальное, чем мой небольшой бизнес. Денежный оборот, массовые ожидания, замораживание ремонтов, я еще не определился откуда ноги растут. Но чувствую, что проблема из разряда макроэкономических.У меня вообще специализация - демпинг, акции, распродажи. Я мониторю все фабрики и покупаю на фабричных распродажах. В результате часто бывает я продаю за 20-30 процентов от цен интернета, но сейчас не с кем говорить. Я уже всех клиентов с Новым Годом поздравил, потом с Рождеством, потом со Старым Новым Годом ))) Откликаются только ответными поздравлениями.