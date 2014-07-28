Гдесь минус 50 процентов от такого же календарного периода 2019 года. Январь 2019 года был вполне нормальным для своего времени года, в русле последних лет.
|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Суб 18 січ, 2020 18:41
Гдесь минус 50 процентов от такого же календарного периода 2019 года. Январь 2019 года был вполне нормальным для своего времени года, в русле последних лет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 18 січ, 2020 19:12
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
А зачем покупать сегодня - если завтра будет дешевле. а гривна пусть работает на депозите
А вообще у людей после Нового Года наверное денег не осталось.
Интересный кстати график попадался недавно
Додано: Суб 18 січ, 2020 19:14
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
Додано: Суб 18 січ, 2020 19:20
В Одессе есть всё,кроме покупателей,что были вчера,но сейчас.В мае будет торг.
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Додано: Суб 18 січ, 2020 19:28
Электротовары. У меня конкуренты по большому счёту только Эпицентр да пару интернет магазинов-демпингистов. Остальных на районе я давно утопил своими ценами и они закрылись )))
Здесь проблема явно глубже. Что-то более серьезное и глобальное, чем мой небольшой бизнес. Денежный оборот, массовые ожидания, замораживание ремонтов, я еще не определился откуда ноги растут. Но чувствую, что проблема из разряда макроэкономических.
У меня вообще специализация - демпинг, акции, распродажи. Я мониторю все фабрики и покупаю на фабричных распродажах. В результате часто бывает я продаю за 20-30 процентов от цен интернета, но сейчас не с кем говорить. Я уже всех клиентов с Новым Годом поздравил, потом с Рождеством, потом со Старым Новым Годом ))) Откликаются только ответными поздравлениями.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 18 січ, 2020 19:33
Среди электротоваров есть многолетний чёткий годовой график. Где как ни странно годовой минимум обычно апрель, видимо старые ремонты уже закончились, а новые еще не начались. И многолетний пик в июле.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 18 січ, 2020 20:26
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
Ясно,"Одесса-кабель" . Тогда разве шо поуезжали покупаны или таки ждут па 27грн. курса за свой Одесский доллар хотя бы
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Додано: Нед 19 січ, 2020 15:30
мультипликатор
зима тёплая - не покупают шубы, санки, обогреватели ... да и за отопление меньше платят. мультипликатором идёт уменьшенее покупательской способности у всех тех кто был занят в продаже условной "зимней обуви"
прийдёт жаркое лето - будет спрос
а будёт холодное лето - прийдёт ещё один мультипликатор от условных "продавцов мороженного и контиционеров"
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Нед 19 січ, 2020 17:05
не-е-е.
покупаны уехали в Польшу/Германию, заработают денег и привезут себе необходимые товары
если серьезно, то денег нет
меня на районе многие дома стоят -ждут окончание ремонта(отделочные работы у многих не начинались), хотя продолжают строить по 2-3 этажа
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
|