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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1618161916201621
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 18:41

  AlexTk написав:Имхо, предпраздничные и послепраздничные дни не показательны. Хотя Вам виднее, Вы можете сравнить с аналогичным периодом прошлого года.


Гдесь минус 50 процентов от такого же календарного периода 2019 года. Январь 2019 года был вполне нормальным для своего времени года, в русле последних лет.
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freeze
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 19:12

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

  freeze написав:По январю я фиксирую серьезное падение покупательского спроса на своей шкуре, я такого давно не помню, имхо. В прошлом году были превосходные июль и август, осень тоже терпимо, но декабрь уже не очень, а январь просто тишина, не спрашивают ни наличие, ни цену, просто потому что никого нет


А зачем покупать сегодня - если завтра будет дешевле. :D а гривна пусть работает на депозите :mrgreen:
А вообще у людей после Нового Года наверное денег не осталось.
Интересный кстати график попадался недавно
https://tradingeconomics.com/ukraine/retail-sales (нажать на макс. - получается гармошка) - из года в год в декабре тратятся от души, январь-февраль - обвал, март - опять тратятся на восьмое марта. :lol: Посмотрел ради интереса как на России - там гармошка выражена еще больше чем у нас. Посмотрел Польшу, Германию - самые обычные графики.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 19:14

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

  freeze написав:Гдесь минус 50 процентов от такого же календарного периода 2019 года.


Яка у Вас група товарів? Чи не з'явився поруч якийсь конкурент?
V2
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 19:20

  V2 написав:
  freeze написав:Гдесь минус 50 процентов от такого же календарного периода 2019 года.


Яка у Вас група товарів? Чи не з'явився поруч якийсь конкурент?

В Одессе есть всё,кроме покупателей,что были вчера,но сейчас.В мае будет торг.
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 19:28

  V2 написав:
  freeze написав:Гдесь минус 50 процентов от такого же календарного периода 2019 года.


Яка у Вас група товарів? Чи не з'явився поруч якийсь конкурент?


Электротовары. У меня конкуренты по большому счёту только Эпицентр да пару интернет магазинов-демпингистов. Остальных на районе я давно утопил своими ценами и они закрылись )))
Здесь проблема явно глубже. Что-то более серьезное и глобальное, чем мой небольшой бизнес. Денежный оборот, массовые ожидания, замораживание ремонтов, я еще не определился откуда ноги растут. Но чувствую, что проблема из разряда макроэкономических.
У меня вообще специализация - демпинг, акции, распродажи. Я мониторю все фабрики и покупаю на фабричных распродажах. В результате часто бывает я продаю за 20-30 процентов от цен интернета, но сейчас не с кем говорить. Я уже всех клиентов с Новым Годом поздравил, потом с Рождеством, потом со Старым Новым Годом ))) Откликаются только ответными поздравлениями.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 19:33

  Мизантрóп написав:
  V2 написав:
  freeze написав:Гдесь минус 50 процентов от такого же календарного периода 2019 года.


Яка у Вас група товарів? Чи не з'явився поруч якийсь конкурент?

В Одессе есть всё,кроме покупателей,что были вчера,но сейчас.В мае будет торг.


Среди электротоваров есть многолетний чёткий годовой график. Где как ни странно годовой минимум обычно апрель, видимо старые ремонты уже закончились, а новые еще не начались. И многолетний пик в июле.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 20:26

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

  freeze написав:чувствую, что проблема из разряда макроэкономических.
Ясно,"Одесса-кабель" :D . Тогда разве шо поуезжали покупаны или таки ждут па 27грн. курса за свой Одесский доллар хотя бы
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 15:30

  freeze написав:По январю я фиксирую серьезное падение покупательского спроса на своей шкуре, я такого давно не помню, имхо. В прошлом году были превосходные июль и август, осень тоже терпимо, но декабрь уже не очень, а январь просто тишина, не спрашивают ни наличие, ни цену, просто потому что никого нет


мультипликатор
зима тёплая - не покупают шубы, санки, обогреватели ... да и за отопление меньше платят. мультипликатором идёт уменьшенее покупательской способности у всех тех кто был занят в продаже условной "зимней обуви"
прийдёт жаркое лето - будет спрос
а будёт холодное лето - прийдёт ещё один мультипликатор от условных "продавцов мороженного и контиционеров"
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 17:05

  Мизантрóп написав:
  freeze написав:чувствую, что проблема из разряда макроэкономических.
Ясно,"Одесса-кабель" :D . Тогда разве шо поуезжали покупаны или таки ждут па 27грн. курса за свой Одесский доллар хотя бы


не-е-е.
покупаны уехали в Польшу/Германию, заработают денег и привезут себе необходимые товары

если серьезно, то денег нет
меня на районе многие дома стоят -ждут окончание ремонта(отделочные работы у многих не начинались), хотя продолжают строить по 2-3 этажа
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