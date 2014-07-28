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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Сер 22 січ, 2020 10:13
Faceless написав:
Прогноз на кінець місяця 23,68
Все ще очікую деякого зниження
таблички не буде?
а шо делать?
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Додано: Сер 22 січ, 2020 16:36
чик написав: Faceless написав:
Прогноз на кінець місяця 23,68
Все ще очікую деякого зниження
таблички не буде?
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Faceless
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