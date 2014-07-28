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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1619162016211622
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 10:13

  Faceless написав:Прогноз на кінець місяця 23,68
Все ще очікую деякого зниження

таблички не буде?
а шо делать?
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 16:36

  чик написав:
  Faceless написав:Прогноз на кінець місяця 23,68
Все ще очікую деякого зниження

таблички не буде?

Забыл

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Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 17:53

Якщо коротко змалювати нинішній стан в Україні, то якось так:
"Крокодил не ловится, не растет кокос.
Плачут богу молятся, не жалея слез.
Плачут богу молятся, не жалея слез.
Крокодил не ловится, не растет кокос.
Вроде не бездельники и могли бы жить.
Им бы понедельники взять и отменить.
Им бы понедельники взять и отменить.
Вроде не бездельники и могли бы жить."

І ЗЕ-президент вкотре почав триндьож ні про що по зомбоящику і по зомборадіо.

Дивлюся на все це і схоже, треба було робити ставку не на 24,21, а на попередній прогноз (24,48). А десь на горизонті лютого маячить 25.хх.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 18:02

  10/9/9 написав:Якщо коротко змалювати нинішній стан в Україні, то якось так:
"Крокодил не ловится, не растет кокос.
Плачут богу молятся, не жалея слез.
Плачут богу молятся, не жалея слез.
Крокодил не ловится, не растет кокос.
Вроде не бездельники и могли бы жить.
Им бы понедельники взять и отменить.
Им бы понедельники взять и отменить.
Вроде не бездельники и могли бы жить."

І ЗЕ-президент вкотре почав триндьож ні про що по зомбоящику і по зомборадіо.

Дивлюся на все це і схоже, треба було робити ставку не на 24,21, а на попередній прогноз (24,48). А десь на горизонті лютого маячить 25.хх.


согласен...23,00 это история
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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