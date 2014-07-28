ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

Якщо коротко змалювати нинішній стан в Україні, то якось так: "Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут богу молятся, не жалея слез. Плачут богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить."
І ЗЕ-президент вкотре почав триндьож ні про що по зомбоящику і по зомборадіо.
Дивлюся на все це і схоже, треба було робити ставку не на 24,21, а на попередній прогноз (24,48). А десь на горизонті лютого маячить 25.хх.
10/9/9 написав:Якщо коротко змалювати нинішній стан в Україні, то якось так: "Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут богу молятся, не жалея слез. Плачут богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить."
І ЗЕ-президент вкотре почав триндьож ні про що по зомбоящику і по зомборадіо.
Дивлюся на все це і схоже, треба було робити ставку не на 24,21, а на попередній прогноз (24,48). А десь на горизонті лютого маячить 25.хх.
согласен...23,00 это история
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.