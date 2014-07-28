ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

Додано: Нед 26 січ, 2020 10:24

Господа конкурсанты!



Уже обменки в двух городах (Киеве и Харькове) светят два курса: опт и розница. Причем если в Харькове они отличаются несущественно (24.38 и 24.45), то в Киеве на 15 копеек (24.35 и 24.50). Это уже дает заметную разницу в усредненном курсе (2.5 коп.), а если городов с двумя курсами станет больше, то и разница станет еще существеннее.



Посему предлагаю заранее определиться, на какие курсы будем ориентироваться мы при подведении итогов этапов, пока нет ясности в результатах и соответственно личной заинтересованности.



Я за опт, т.к. считаю этот курс более важным и более адекватным (например, Меняйло дает сейчас по Киеву средний курс 24.3653).