ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

Додано: Нед 26 січ, 2020 14:56
AlexTk написав: freeze написав: AlexTk написав:
Я за опт, т.к. считаю этот курс более важным и более адекватным
А что у нашей отслеживаемой конторы считается за ОПТ ? В смысле от каких сумм ?
По Харькову - от 500 долларов и от 30000 грн. По Киеву не знаю, но думаю, что суммы тоже реальные.
Если такие суммы небольшие у них называются оптом, тогда действительно можно ориентироваться на ОПТ, как более адекватный курс.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.