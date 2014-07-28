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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1620162116221623
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 14:56

  AlexTk написав:
  freeze написав:
  AlexTk написав:Я за опт, т.к. считаю этот курс более важным и более адекватным


А что у нашей отслеживаемой конторы считается за ОПТ ? В смысле от каких сумм ?

По Харькову - от 500 долларов и от 30000 грн. По Киеву не знаю, но думаю, что суммы тоже реальные.


Если такие суммы небольшие у них называются оптом, тогда действительно можно ориентироваться на ОПТ, как более адекватный курс.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 18:32

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

Согласен, опт
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