Если такие суммы небольшие у них называются оптом, тогда действительно можно ориентироваться на ОПТ, как более адекватный курс.
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Додано: Нед 26 січ, 2020 14:56
Если такие суммы небольшие у них называются оптом, тогда действительно можно ориентироваться на ОПТ, как более адекватный курс.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 26 січ, 2020 18:32
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
Согласен, опт
Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:36
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
25.10 на 15.02
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