RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1620162116221623
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 14:56

  AlexTk написав:
  freeze написав:
  AlexTk написав:Я за опт, т.к. считаю этот курс более важным и более адекватным


А что у нашей отслеживаемой конторы считается за ОПТ ? В смысле от каких сумм ?

По Харькову - от 500 долларов и от 30000 грн. По Киеву не знаю, но думаю, что суммы тоже реальные.


Если такие суммы небольшие у них называются оптом, тогда действительно можно ориентироваться на ОПТ, как более адекватный курс.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 15037
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3922 раз.
Подякували: 5947 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 18:32

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

Согласен, опт
SAndriy1
 
Повідомлень: 413
З нами з: 17.01.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 17:43

24,84 на наступну дату
Василь-Рівне - в ігнор forever!
10/9/9
 
Повідомлень: 378
З нами з: 10.09.09
Подякував: 92 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:36

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

25.10 на 15.02
yurko81
 
Повідомлень: 68
З нами з: 22.06.17
Подякував: 32 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:03

Курс на 15.00

https://obmen.lviv.ua/  25,05
https://obmenka24.kiev.ua/  25,05
https://obmenka.od.ua/  25,00
https://obmenka.kharkov.ua/  25,05
https://obmen.dp.ua/  25,04
https://obmenka.vinnica.ua/  25,05
https://obmin.chernivtsi.ua/  25,00
http://obmen.zaporizhzhe.ua/  25,07
http://obmin.khmelnitskiy.ua/ 25,05

Средний по 9 городам 25,0400
AlexTk
1
 
Повідомлень: 421
З нами з: 08.09.09
Подякував: 6 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:30

Поздравляю победителя...дождался своего часа
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 5759
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2430 раз.
Подякували: 1635 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:44

Зображення

Поздоровляємо переможців II етапу конкурсу за I квартал 2020р!

І місце - uaprofi з похибкою 6 коп.
ІІ місце - Игорь Алексеевич з похибкою трохи більше 19 коп., і виходить в абсолютні лідери
ІІІ місце - orest з похибкою 24 коп.

Себе поздоровляю з останнім місцем і в етапі в абсолютному рейтингу :mrgreen:

Прогнози на середину (14 число!) лютого приймаються до кінця дня 02.02
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 26384
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1139 раз.
Подякували: 6213 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:45

prodigy
А я поздравляю Вас. За полмесяца рост составил почти гривну, а Вы дали прогноз +70 коп. (относительно Вашего предыдущего значения). Вы наиболее точно представили тренд, что, имхо, важнее, чем угадать конкретные цифры в конкретный день. И абсолютно заслуженно войдете в число лидеров после двух этапов.
AlexTk
1
 
Повідомлень: 421
З нами з: 08.09.09
Подякував: 6 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:12

  AlexTk написав:prodigy
А я поздравляю Вас. За полмесяца рост составил почти гривну, а Вы дали прогноз +70 коп. (относительно Вашего предыдущего значения). Вы наиболее точно представили тренд, что, имхо, важнее, чем угадать конкретные цифры в конкретный день. И абсолютно заслуженно войдете в число лидеров после двух этапов.


Спасибо за поздравления, как уже писал на ветке ДС
на пленках Рожкова о курсе 23-22...всем понятно, что это был реальный стеб

пусть Кабмин хотя бы при курсе 27,5 (как заложено в бюджет) выполнит все (на 100%) соц.обязательства и при минимальном дефиците бюджета

по курсу-март 25,8-26,0
апрель 26,5
май 26,8-27,0

НБУ не должен ничего лить , даже 20-70 млн и то много...только смотреть и выкупать излишки

на 14/02 25.22
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 5759
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2430 раз.
Подякували: 1635 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1620162116221623
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: prodigy і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Прогноз курса валют НЕклассическими (альтернативными) метода
uaprofi » Пон 30 гру, 2019 02:41
3 1812
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 гру, 2019 17:01
Alex2007
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 7662
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 9340
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (6367)
31.01.2020 16:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.