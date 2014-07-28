Если такие суммы небольшие у них называются оптом, тогда действительно можно ориентироваться на ОПТ, как более адекватный курс.
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Додано: Нед 26 січ, 2020 14:56
Если такие суммы небольшие у них называются оптом, тогда действительно можно ориентироваться на ОПТ, как более адекватный курс.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 26 січ, 2020 18:32
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
Согласен, опт
Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:36
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
25.10 на 15.02
Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:03
Курс на 15.00
Средний по 9 городам 25,0400
Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:30
Поздравляю победителя...дождался своего часа
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:44
Поздоровляємо переможців II етапу конкурсу за I квартал 2020р!
І місце - uaprofi з похибкою 6 коп.
ІІ місце - Игорь Алексеевич з похибкою трохи більше 19 коп., і виходить в абсолютні лідери
ІІІ місце - orest з похибкою 24 коп.
Себе поздоровляю з останнім місцем і в етапі в абсолютному рейтингу
Прогнози на середину (14 число!) лютого приймаються до кінця дня 02.02
Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:45
prodigy
А я поздравляю Вас. За полмесяца рост составил почти гривну, а Вы дали прогноз +70 коп. (относительно Вашего предыдущего значения). Вы наиболее точно представили тренд, что, имхо, важнее, чем угадать конкретные цифры в конкретный день. И абсолютно заслуженно войдете в число лидеров после двух этапов.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:12
Спасибо за поздравления, как уже писал на ветке ДС
на пленках Рожкова о курсе 23-22...всем понятно, что это был реальный стеб
пусть Кабмин хотя бы при курсе 27,5 (как заложено в бюджет) выполнит все (на 100%) соц.обязательства и при минимальном дефиците бюджета
по курсу-март 25,8-26,0
апрель 26,5
май 26,8-27,0
НБУ не должен ничего лить , даже 20-70 млн и то много...только смотреть и выкупать излишки
на 14/02 25.22
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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