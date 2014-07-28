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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:08
Всіх вітаю, рік розпочався, роботи маса, слава Богу. Тендери, відділи маркетингу клієнтів посходили з розуму, вишукують ідеї, багато виробників декларують ріст на 30-50%. Очевидно, значна частина - це потреби експорту. Равини навіть мають роботу, запускаючи та слідкуючи за виробництвом "кошерних" партій по виробниках продуктів харчування. Багато відряджень, та й без них майже нема часу для форуму.
Пілозрюю таки, що маємо справи не з ростом весь рік і аж до 28 (особливо тішить вал інормації з царини ТА, яке для грн все ж не інструмент), а з сезонним фактором. Тому, розраховую на повернення в діапазон 24,5-25, а може й нижче.
Як на мене, слідкувати треба за ОВДП. На розміщенні семирічок мінфін показав, що дохідність має бути нижче 10%, а нерезиденти дали чітко зрозуміти, що їх це не влаштовує. Адже, зелені слуги не запропонували нічого на майбутнє: ні реформ, ні стабільності, та й по приватзації і землі поки не все ясно. По коротких ОВДП виручають банки, яких юрики і фізики переповнили грошима, але довгі папери їх не цікавлять і з першими тракторами на полях значні гроші підуть з банків...
Ну і Китай з коронавірусом. Підприємства там продовжили час канікул. І тут не зрозуміло, що гірше, адже буде і зменшення попиту від Китаю на сировини, але і буде значне зменшення пропозиції всього, що там виробляється - від банальної полімерної гранули до телефонів-компютерів-авто і тд. Підозрюю, як тільки американські фірми отримають перші серйозні проблеми без компонентів і тд з Китаю, так зразу і з вірусом "попустить" птання місяця-двох, як на мене...
Рік буде цікавий. Головне не піддаватися на вплив професійних "всепропальщиків" які стогнали бо долар падає і це погано, а тепер "гвавт", бо став аж 25!!!!!!! в кінці СІЧНЯ!!!!!! Ніколи в цей час долар не дорожчав, а тут таке...
Всім хорошого настрою і успіху в основних видах діяльності.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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orest
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Додано: Суб 01 лют, 2020 01:40
25,50 на 15.02.
25.75 на 29.02.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 01 лют, 2020 02:04
там на горизонте после 14 февраля, маячит 20 число когда кучу налогов нужно будет проплачивать.
да и растёт оно уже продолжительный период
хотел оставить как было (25.10) - но место уже заняли, а раз так то
пришлось поразмыслить думаю пойдём к 24,65
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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uaprofi
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Додано: Суб 01 лют, 2020 09:28
orest написав:
Всіх вітаю, рік розпочався, роботи маса, слава Богу. Тендери, відділи маркетингу клієнтів посходили з розуму, вишукують ідеї, багато виробників декларують ріст на 30-50%. Очевидно, значна частина - це потреби експорту. Равини навіть мають роботу, запускаючи та слідкуючи за виробництвом "кошерних" партій по виробниках продуктів харчування. Багато відряджень, та й без них майже нема часу для форуму.
Пілозрюю таки, що маємо справи не з ростом весь рік і аж до 28 (особливо тішить вал інормації з царини ТА, яке для грн все ж не інструмент), а з сезонним фактором. Тому, розраховую на повернення в діапазон 24,5-25, а може й нижче.
Як на мене, слідкувати треба за ОВДП. На розміщенні семирічок мінфін показав, що дохідність має бути нижче 10%, а нерезиденти дали чітко зрозуміти, що їх це не влаштовує. Адже, зелені слуги не запропонували нічого на майбутнє: ні реформ, ні стабільності, та й по приватзації і землі поки не все ясно. По коротких ОВДП виручають банки, яких юрики і фізики переповнили грошима, але довгі папери їх не цікавлять і з першими тракторами на полях значні гроші підуть з банків...
Ну і Китай з коронавірусом. Підприємства там продовжили час канікул. І тут не зрозуміло, що гірше, адже буде і зменшення попиту від Китаю на сировини, але і буде значне зменшення пропозиції всього, що там виробляється - від банальної полімерної гранули до телефонів-компютерів-авто і тд. Підозрюю, як тільки американські фірми отримають перші серйозні проблеми без компонентів і тд з Китаю, так зразу і з вірусом "попустить" птання місяця-двох, як на мене...
Рік буде цікавий. Головне не піддаватися на вплив професійних "всепропальщиків" які стогнали бо долар падає і це погано, а тепер "гвавт", бо став аж 25!!!!!!! в кінці СІЧНЯ!!!!!! Ніколи в цей час долар не дорожчав, а тут таке...
Всім хорошого настрою і успіху в основних видах діяльності.
накропал на пол-страницы какой личной куйни, но то таке (что-то в стиле Qwerty)
надо уподобляться Сомику и говорить, что кто-то тут стонал...ты реально слышал стоны? тогда тебе к Холяве
по моему ты ошибся веткой
посмотрим как твой прогноз сработает в феврале/марте (как обычно с похибкой 1,5грн или только 1грн)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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prodigy
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Додано: Суб 01 лют, 2020 09:42
AlexTk написав: prodigy написав: AlexTk написав:prodigy
А я поздравляю Вас. За полмесяца рост составил почти гривну, а Вы дали прогноз +70 коп. (относительно Вашего предыдущего значения). Вы наиболее точно представили тренд, что, имхо, важнее, чем угадать конкретные цифры в конкретный день. И абсолютно заслуженно войдете в число лидеров после двух этапов.
Спасибо за поздравления, как уже писал на ветке ДС
на пленках Рожкова о курсе 23-22...всем понятно, что это был реальный стеб
пусть Кабмин хотя бы при курсе 27,5 (как заложено в бюджет) выполнит все (на 100%) соц.обязательства и при минимальном дефиците бюджета
по курсу-март 25,8-26,0
апрель 26,5
май 26,8-27,0
НБУ не должен ничего лить , даже 20-70 млн и то много...только смотреть и выкупать излишки
на 14/02 25.22
Я бы назвал Ваш прогноз анти-Орест.
Он прогнозировал линейный спад доллара, а Вы линейный рост (правда, углы наклона у вас немного разные).
Я тоже дам свой прогноз. Доллар до конца мая будет находиться в коридоре (луче), образованном кривыми (прямыми) Ореста и Продиджи
в своем прогнозе не ориентируюсь на прогнозы других(как Чай), так вижу ситуацию (вернее такой сценарий соответствует здравому смыслу), укрепление гривны для меня лично принесло мне неожиданный дополнительный доход в 2019(около 3000-3200 долл), рискуя в мае и оставляю большую сумму( больше 1,3млн) на гривне депо еще на 3 месяца,планировал откупиться в районе 26. Откупился по 25,25/30 (это гораздо лучше, чем выйти в доллар по 26,70 на момент окончания депо в мае 2019).
На данный момент большая часть сбережений на евро/долл депозитах (в гривне только деньги на картах), депозиты в гривне открывать не планирую.
я не топлю за доллар или гривну, просто если бы не депо, то от укрепления гривны при оплате товаров получил только убыток (цены снизили на 2-3%, а гривна укрепилась с 25,3 до 23,0 (10%), говорю только о периоде с конца августа по декабрь (когда на закупки было потрачено 55к- большей части евро)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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prodigy
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Додано: Суб 01 лют, 2020 10:56
25.3 на 14.02.2020
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Alex2007
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Додано: Суб 01 лют, 2020 13:56
Зараз нема,що тут писати,бо Казіно працює і що завтрашній день принесе ніхто про те нічого не знає.
Може бути як 24 так і 26 за два тиждні.
Не ображайте один одного,то не вартує того.
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sinus
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