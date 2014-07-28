ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:08

Всіх вітаю, рік розпочався, роботи маса, слава Богу. Тендери, відділи маркетингу клієнтів посходили з розуму, вишукують ідеї, багато виробників декларують ріст на 30-50%. Очевидно, значна частина - це потреби експорту. Равини навіть мають роботу, запускаючи та слідкуючи за виробництвом "кошерних" партій по виробниках продуктів харчування. Багато відряджень, та й без них майже нема часу для форуму.Пілозрюю таки, що маємо справи не з ростом весь рік і аж до 28 (особливо тішить вал інормації з царини ТА, яке для грн все ж не інструмент), а з сезонним фактором. Тому, розраховую на повернення в діапазон 24,5-25, а може й нижче.Як на мене, слідкувати треба за ОВДП. На розміщенні семирічок мінфін показав, що дохідність має бути нижче 10%, а нерезиденти дали чітко зрозуміти, що їх це не влаштовує. Адже, зелені слуги не запропонували нічого на майбутнє: ні реформ, ні стабільності, та й по приватзації і землі поки не все ясно. По коротких ОВДП виручають банки, яких юрики і фізики переповнили грошима, але довгі папери їх не цікавлять і з першими тракторами на полях значні гроші підуть з банків...Ну і Китай з коронавірусом. Підприємства там продовжили час канікул. І тут не зрозуміло, що гірше, адже буде і зменшення попиту від Китаю на сировини, але і буде значне зменшення пропозиції всього, що там виробляється - від банальної полімерної гранули до телефонів-компютерів-авто і тд. Підозрюю, як тільки американські фірми отримають перші серйозні проблеми без компонентів і тд з Китаю, так зразу і з вірусом "попустить" птання місяця-двох, як на мене...Рік буде цікавий. Головне не піддаватися на вплив професійних "всепропальщиків" які стогнали бо долар падає і це погано, а тепер "гвавт", бо став аж 25!!!!!!! в кінці СІЧНЯ!!!!!! Ніколи в цей час долар не дорожчав, а тут таке...Всім хорошого настрою і успіху в основних видах діяльності.