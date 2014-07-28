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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Нед 02 лют, 2020 00:39
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Mayag
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Додано: Нед 02 лют, 2020 00:56
25.33 медленно вверх
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Ірина_
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