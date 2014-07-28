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Додано: Нед 02 лют, 2020 00:56
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
25.33 медленно вверх
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 02 лют, 2020 13:37
Ну да, +29 коп. (25,33-25,04) за две недели воспринимается как "медленно", если сравнить с предыдущим ростом на 93 коп. за примерно такой же срок.
С другой стороны +93 коп. за полмесяца составляют примерно 4% от уровня 24,11. А это уже около 96% в годовом исчислении. При желании это можно назвать "ракетой" (чтобы подразнить гривнепатриотов ).
На что они резонно припомнят, каким был курс в это время год назад.
Я к тому, что, если захотеть, можно подобрать аргументы в пользу любой точки зрения.
Додано: Нед 02 лют, 2020 17:36
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
25,49 на середину лютого
Чого - а хз.
Додано: Нед 02 лют, 2020 18:48
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
І я радий Вас бачити. )))
Щодо куйні, то я написав, щоб було розуміння, що не мало всього в нашій країна працює. Без екстра негараздів є перспективи, особливо в експорту (це до чинників, перерахованих в дописі з прогнозом на рік). Ну і до того, що є дуже мало часу для того, щоб читати-писати.
Щодо стогонів, то більше головної теми форуму стосується, але там же ж є всі, от і написав. Знову ж, якщо до Холяви - його ж тут нема. До нього - це на головну, а там і все решта з Сомілітарком...
Помилився? Ок, зрозумів...
Щодо лютого-березня, подивимося, а може й наступного тижня вже щось побачимо.
1 грн, 1,5 грн, та хоч дві. Коментувати мені нічого тут не можна? Ок, без проблем. Прогноз є.
Всім щасливо залишатися.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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