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Додано: Нед 02 лют, 2020 00:56
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
25.33 медленно вверх
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 02 лют, 2020 13:37
Ну да, +29 коп. (25,33-25,04) за две недели воспринимается как "медленно", если сравнить с предыдущим ростом на 93 коп. за примерно такой же срок.
С другой стороны +93 коп. за полмесяца составляют примерно 4% от уровня 24,11. А это уже около 96% в годовом исчислении. При желании это можно назвать "ракетой" (чтобы подразнить гривнепатриотов ).
На что они резонно припомнят, каким был курс в это время год назад.
Я к тому, что, если захотеть, можно подобрать аргументы в пользу любой точки зрения.
Додано: Нед 02 лют, 2020 17:36
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
25,49 на середину лютого
Чого - а хз.
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