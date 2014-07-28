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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 00:39

25.25
Mayag
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 00:56

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

25.33 медленно вверх
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 13:37

  freeze написав:25.33 медленно вверх

Ну да, +29 коп. (25,33-25,04) за две недели воспринимается как "медленно", если сравнить с предыдущим ростом на 93 коп. за примерно такой же срок.

С другой стороны +93 коп. за полмесяца составляют примерно 4% от уровня 24,11. А это уже около 96% в годовом исчислении. При желании это можно назвать "ракетой" (чтобы подразнить гривнепатриотов :wink: ).

На что они резонно припомнят, каким был курс в это время год назад.

Я к тому, что, если захотеть, можно подобрать аргументы в пользу любой точки зрения.
AlexTk
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 17:36

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

25,49 на середину лютого :|
Чого - а хз. :(
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 21:48

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Faceless
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