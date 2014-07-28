ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:09

можно уже сейчас подводить итоги середины месяца)))

к 1500 курс вряд ли измениться больше чем на 1-2 копейки (просядет)



средний будет около 24,45



поздравляю победителей (авансом): чик, Орест, Sandriy

Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.