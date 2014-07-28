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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 00:39

25.25
Mayag
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 00:56

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

25.33 медленно вверх
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 13:37

  freeze написав:25.33 медленно вверх

Ну да, +29 коп. (25,33-25,04) за две недели воспринимается как "медленно", если сравнить с предыдущим ростом на 93 коп. за примерно такой же срок.

С другой стороны +93 коп. за полмесяца составляют примерно 4% от уровня 24,11. А это уже около 96% в годовом исчислении. При желании это можно назвать "ракетой" (чтобы подразнить гривнепатриотов :wink: ).

На что они резонно припомнят, каким был курс в это время год назад.

Я к тому, что, если захотеть, можно подобрать аргументы в пользу любой точки зрения.
AlexTk
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 17:36

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

25,49 на середину лютого :|
Чого - а хз. :(
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 21:48

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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 17:51

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

viewtopic.php?p=4865228#p4865228 трохи помилився. фінально ніби Баканов на місце Богдана, при чому на днях. А Хорошковський на премєра...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:09

можно уже сейчас подводить итоги середины месяца)))
к 1500 курс вряд ли измениться больше чем на 1-2 копейки (просядет)

средний будет около 24,45

поздравляю победителей (авансом): чик, Орест, Sandriy
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:38

24.60 на кінець місяця.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:21

24,48 на чергову дату
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 15:04

https://obmen.lviv.ua/ 24.50
https://obmenka24.kiev.ua/ 24.47
https://obmenka.od.ua/ 24.45
https://obmenka.kharkov.ua/ 24.50
https://obmen.dp.ua/ 24.47
https://obmenka.vinnica.ua/ 24.50
https://obmin.chernivtsi.ua/ 24.45
http://obmen.zaporizhzhe.ua/ 24.48
http://obmin.khmelnitskiy.ua/ 24.48
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