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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 15:14
Поздравляю «чик» с победой!
Orest - красавчик! В предыдущем этапе 3 место, в этом - второе! При заранее данном прогнозе))))
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SAndriy1
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