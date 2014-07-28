Поздравляю «чик» с победой!
Orest - красавчик! В предыдущем этапе 3 место, в этом - второе! При заранее данном прогнозе))))
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 15:14
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
Поздравляю «чик» с победой!
Orest - красавчик! В предыдущем этапе 3 место, в этом - второе! При заранее данном прогнозе))))
Додано: Суб 15 лют, 2020 13:36
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
24,10. Продолжим сползать осторожно)))
Додано: Суб 15 лют, 2020 14:37
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
Итоги будут в понедельник
Прогнозы на конец февраля принимаются до конца воскресенья
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